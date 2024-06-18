В Украине местным советам предоставили полномочия финансировать силы обороны

Верховная Рада приняла закон №9559д по расширению полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины.
Главные тезисы
- Принятие закона №9559д позволит местным органам власти снабжать оборудованием и техникой подразделения обороны.
- Реформы в оборонной сфере свидетельствуют о постепенном укреплении обороноспособности страны и осовременивании систем управления в этой сфере.
- Сотрудничество между правительством, парламентом и оборонным ведомством является ключевым для внедрения эффективных реформ в сфере обороны и безопасности Украины.
- Создание военной полиции в Украине обеспечит укрепление системы юстиции в Вооруженных силах и защиту прав военнослужащих по стандартам НАТО.
Решение поддержали 303 депутата Верховной Рады
За документ проголосовали 303 парламентария, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, закон разрешает местным советам финансировать подразделения Сил обороны.
Также народная депутат Ирина Геращенко сообщила, что из проекта убрали "вредную поправку относительно проведения сессий местных органов власти онлайн".
В Украине создадут военную полицию
Речь идет о законопроекте №6569-д, сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны подчеркнули, что этот документ имеет «ключевое значение» для Вооруженных сил Украины, которые, как объясняют в ведомстве, «остро нуждаются» в создании системы юстиции.
Военная полиция предоставит право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО.
В оборонном ведомстве планируют сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.
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