В Україні місцевим радам надали повноваження фінансувати сили оборони

А сам законопроєкт розширює повноваження місцевого самоврядування, в тому числі й право підтримувати військові частини, закуповуючи обладнання і техніку для підрозділів. Також цим законом, фактично, амністують місцеве самоврядування за допомогу ЗСУ з лютого 2022 року, — написала вона.