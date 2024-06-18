В Україні місцевим радам надали повноваження фінансувати сили оборони

Верховна Рада ухвалила закон №9559д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.
Головні тези:
- Ухвалення закону №9559д дозволить місцевим органам влади забезпечувати обладнанням та технікою підрозділи оборони.
- Реформи в оборонній сфері свідчать про поступове зміцнення обороноздатності країни та осучаснення систем управління у цій сфері.
- Співпраця між урядом, парламентом та оборонним відомством є ключовою для впровадження ефективних реформ у сфері оборони та безпеки України.
- Створення військової поліції в Україні забезпечить зміцнення системи юстиції в Збройних силах та захист прав військовослужбовців за стандартами НАТО.
Рішення підтримали 303 депутати Верховної Ради
За документ проголосували 303 парламентарі, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
За його словами, закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони.
Також народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що із проєкту прибрали "шкідливу поправку щодо проведення сесій місцевих органів влади онлайн".
В Україні створять військову поліцію
Йдеться про законопроєкт № 6569-д, повідомили у Міністерстві оборони.
У Міноборони наголосили, що цей документ має «ключове значення» для Збройних сил України, які, як пояснюють у відомстві, «гостро потребують» створення системи юстиції.
Військовій поліції нададуть право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їхніх прав за стандартом НАТО.
В оборонному відомстві планують співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.
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