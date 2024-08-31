В Украине 31 августа отмечается День авиации. С Днем авиации Украину поздравляют известные артисты, спортсмены, музыканты и пилоты ВСУ.

Что известно о Дне авиации в Украине

В частности, ряд известных спортсменов, артистов, музыкантов и военных пилотов поздравили Украину и украинцев с Днем авиации.

На кадрах появились певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Jerry Heil, артисты Дмитрий Монатик, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Среди спортсменов можно увидеть боксера Александра Усика, теннисистку Элину Светолину и силача Алексея Новикова. На видео также есть пилоты, которые поздравляют с праздником самолетов и земли.

Как поздравили Украину с Днем авиации в Генштабе

Ролик с поздравлением украинских пилотов также обнародовали представители Генштаба ВСУ.