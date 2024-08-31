В Украине 31 августа отмечается День авиации. С Днем авиации Украину поздравляют известные артисты, спортсмены, музыканты и пилоты ВСУ.
Главные тезисы
- День авиации в Украине отмечается 31 августа с поздравлениями от известных личностей из разных сфер: артисты, спортсмены, музыканты и военные.
- Празднование проводится после Дня памяти защитников Украины, с призывом не забывать о подвиге павших военных.
- Известные певцы Тина Кароль, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, артисты Монатик, Тарас Тополя, спортсмены Усик, Свитолина и Новиков поздравили Украину с этим значимым праздником.
- Ролики с поздравлениями были опубликованы представителями Генштаба ВСУ, подчеркивающими важность Дня авиации для безопасности страны.
- День авиации в Украине – это день, когда отмечается вклад авиации в защиту страны и память о военных, совершивших подвиг.
Что известно о Дне авиации в Украине
В частности, ряд известных спортсменов, артистов, музыкантов и военных пилотов поздравили Украину и украинцев с Днем авиации.
На кадрах появились певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Jerry Heil, артисты Дмитрий Монатик, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Среди спортсменов можно увидеть боксера Александра Усика, теннисистку Элину Светолину и силача Алексея Новикова. На видео также есть пилоты, которые поздравляют с праздником самолетов и земли.
Как поздравили Украину с Днем авиации в Генштабе
Ролик с поздравлением украинских пилотов также обнародовали представители Генштаба ВСУ.
В четверг, 29 августа, в Украине отмечался День памяти защитников Украины. Знаменитости призывали не забывать о подвиге павших военных.
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