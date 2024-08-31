В Україні 31 серпня відзначають День авіації. З Днем авіації Україну вітають відомі артисти, спортсмени, музиканти і пілоти ЗСУ.

Що відомо про День авіації в Україні

Зокрема, низка відомих спортсменів, артистів, музикантів та військових пілотів привітала Україну та українців з Днем авіації.

На кадрах з'явилися співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, Jerry Heil, артисти Дмитро Монатік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Серед спортсменів можна побачити боксера Олександра Усика, тенісистку Еліну Світоліну та силача Олексія Новікова. На відео також є пілоти, які вітають зі святом з літаків та із землі.

Як привітали Україну з Днем авіації у Генштабі

Ролик із поздоровленням українських пілотів також оприлюднили представники Генштабу ЗСУ.

Що відомо про досягнення української авіації

Україна входить до десяти країн світу, які мають повний цикл створення і виробництва авіатехніки.

Сама історія розвитку авіації в Україні сповнена героїчними здобутками та самовідданою працею вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників.

Після вторгнення злочинної армії РФ в Україну свято набуло особливого значення, оскільки героїчні українські льотчики довели, що можуть творити дива в небі та дали гідну відсіч окупантам.

З Україною пов’язані такі видатні авіаконструктори, як творець одного з перших у світі літаків Олександр Можайський та засновник ракетобудування Микола Кибальчич, розробник бойових ракет Олександр Засядько.

Свій внесок в розвиток української авіації зробили Ігор Сікорський та Дмитро Григорович, які займались будуванням літаків.

Українські льотчики Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський першими оволоділи виведенням літаків з вільного падіння штопором.

Український пілот Євграф Крутень заклав основи тактики винищувальної авіації, на які досі спираються всі сучасні військові льотчики.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 14 тисяч бойових вильотів.

Десятки українських пілотів стали Героями України, сотні авіаторів – кавалерами високих державних нагород.

У 1946 році було засновано державне підприємство «Антонов», найбільшим досягненням якого стала розробка і виробництво найважчого у світі літака Ан-225 «Мрія».

Ан-225 «Мрія»

Український літак став потрібний для швидкого транспортування великої кількості вантажу, особливо для гуманітарних потреб.

Літак відправляв гуманітарну допомогу до Японії під час потужного землетрусу та наслідків цунамі у 2011 році.

Літак «Мрія» є гордістю українців. Він встановив понад 240 рекордів, серед них за швидкістю, висотою, вантажністю, розмірами та іншими характеристиками. Ан-225 також з’являється у багатьох фільмах, аніме, мультфільмах, іграх та на монетах.

Останній політ літака відбувся 5 лютого 2022 року, «Мрія» вилетіла з Данії, до свого рідного аеропорту Гостомель під Києвом, де мала пройти капітальний ремонт.

У перші дні повномасштабного вторгнення, Росія знищила літак АН-225 «Мрія». Утім, після перемоги, «Мрію» обов'язково мають відновити.

Наприкінці липня Україна нарешті отримала від західних партнерів перші винищувачі F-16.

Український F-16

Вони вже успішно застосовуються нашими авіаторами і навіть оснащені новітніми засобами протидії ракет, що тільки покращує їх ефективність на полі бою.

За словами Президента України Володимира Зеленського, F-16 успішно відбивали російські ракети під час останнього масованого обстрілу з боку РФ.