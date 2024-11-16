В Украине отреагировали на неожиданное решение РФ касательно Австрии

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига прокомментировал прекращение поставок газа в Австрию российским "Газпромом".
Главные тезисы
- Украина реагирует на новый шантаж России.
- Австрийское правительство гарантирует обеспечение энергетической безопасности после прекращения поставок газа со стороны РФ.
- Сибига призывает оставить Россию без доходов энергоносителей для финансирования войны против Украины.
Что снова задумала Россия
По мнению главы МИД Украины, страна-агрессорка РФ снова пытается использовать поставки газа как оружие.
Андрей Сибига также предупредил, что "эпоха Европы, которая полагается на российский газ, закончилась".
На этом фоне шеф украинской дипломатии призвал полностью оставить страну-агрессорку без доходов от энергоносителей, которые помогают ей финансировать войну.
Как на решение РФ отреагировали в Австрии
15 ноября австрийская газовая компания OMV официально подтвердила, что российский "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок начиная с субботы, 16 ноября.
Что важно понимать, прекращение произошло после заявления австрийской энергетической компании, что она прекращает платежи "Газпрому" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.
Поставки российского газа, идущего транзитом через территорию Украины, в Австрию прекращаются как раз в период понижения температуры и начала отопительного сезона.
Стоит обратить внимание на то, что в OMV ранее прогнозировали подобный вариант и уверяли, что диверсифицировали поставки газа с помощью нероссийских источников, а также дополнительных мощностей.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-