В Украине отреагировали на неожиданное решение РФ касательно Австрии

Что снова задумала Россия

По мнению главы МИД Украины, страна-агрессорка РФ снова пытается использовать поставки газа как оружие.

Андрей Сибига также предупредил, что "эпоха Европы, которая полагается на российский газ, закончилась".

Перекрыв Австрии поставки газа, Россия снова использует энергоносители как оружие. Однако австрийское правительство, несомненно, будет гарантировать энергетическую безопасность и отвергнет шантаж. Андрей Сибига Глава МИД Украины

На этом фоне шеф украинской дипломатии призвал полностью оставить страну-агрессорку без доходов от энергоносителей, которые помогают ей финансировать войну.

By cutting Austria off its gas Russia once again uses energy as a weapon.



However, the Austrian government will undoubtedly ensure energy security and reject blackmail.



The era of Europe relying on Russian gas is over. Time to fully cut Russian energy profits—and war funding. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 15, 2024

Как на решение РФ отреагировали в Австрии

15 ноября австрийская газовая компания OMV официально подтвердила, что российский "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок начиная с субботы, 16 ноября.

Российский "Газпром" заявил о "приостановке — и, таким образом, сокращении до 0% — поставке природного газа" с 06:00 16 ноября, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что важно понимать, прекращение произошло после заявления австрийской энергетической компании, что она прекращает платежи "Газпрому" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.

Поставки российского газа, идущего транзитом через территорию Украины, в Австрию прекращаются как раз в период понижения температуры и начала отопительного сезона.