В Украине отреагировали на неожиданное решение РФ касательно Австрии
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Экономика
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В Украине отреагировали на неожиданное решение РФ касательно Австрии

Сибига
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Источник:  online.ua

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига прокомментировал прекращение поставок газа в Австрию российским "Газпромом".

Главные тезисы

  • Украина реагирует на новый шантаж России.
  • Австрийское правительство гарантирует обеспечение энергетической безопасности после прекращения поставок газа со стороны РФ.
  • Сибига призывает оставить Россию без доходов энергоносителей для финансирования войны против Украины.

Что снова задумала Россия

По мнению главы МИД Украины, страна-агрессорка РФ снова пытается использовать поставки газа как оружие.

Андрей Сибига также предупредил, что "эпоха Европы, которая полагается на российский газ, закончилась".

Перекрыв Австрии поставки газа, Россия снова использует энергоносители как оружие. Однако австрийское правительство, несомненно, будет гарантировать энергетическую безопасность и отвергнет шантаж.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

На этом фоне шеф украинской дипломатии призвал полностью оставить страну-агрессорку без доходов от энергоносителей, которые помогают ей финансировать войну.

Как на решение РФ отреагировали в Австрии

15 ноября австрийская газовая компания OMV официально подтвердила, что российский "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок начиная с субботы, 16 ноября.

Российский "Газпром" заявил о "приостановке — и, таким образом, сокращении до 0% — поставке природного газа" с 06:00 16 ноября, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, прекращение произошло после заявления австрийской энергетической компании, что она прекращает платежи "Газпрому" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.

Поставки российского газа, идущего транзитом через территорию Украины, в Австрию прекращаются как раз в период понижения температуры и начала отопительного сезона.

Стоит обратить внимание на то, что в OMV ранее прогнозировали подобный вариант и уверяли, что диверсифицировали поставки газа с помощью нероссийских источников, а также дополнительных мощностей.

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