В Україні відреагували на несподіване рішення РФ щодо Австрії

Що знову замислила Росія

На переконання очільника МЗС України, країна-агресорка РФ знову намагається використовувати постачання газу як зброю.

Андрій Сибіга також попередив, що що "епоха Європи, яка покладається на російський газ, закінчилася".

Перекривши Австрії постачання газу, Росія знову використовує енергоносії як зброю. Однак австрійський уряд, безсумнівно, гарантуватиме енергетичну безпеку і відкине шантаж. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На цьому тлі шеф української дипломатії закликав повністю позбавити країну-агресорку прибутків від енергоносіїв, які допомагають їй фінансувати війну.

By cutting Austria off its gas Russia once again uses energy as a weapon.



However, the Austrian government will undoubtedly ensure energy security and reject blackmail.



The era of Europe relying on Russian gas is over. Time to fully cut Russian energy profits—and war funding. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 15, 2024

Як на рішення РФ відреагували в Австрії

15 листопада австрійська газова компанія OMV офіційно підтвердила, що російський "Газпром" повідомив її про припинення постачань із суботи, 16 листопада.

Російський "Газпром" заявив про "призупинення — і, таким чином, скорочення до 0% — постачання природного газу" з 06:00 16 листопада, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Що важливо розуміти, припинення відбулося після заяви австрійської енергетичної компанії, що вона припиняє платежі "Газпрому" для відшкодування арбітражної винагороди в розмірі 230 мільйонів євро.

Постачання російського газу, що йде транзитом через територію України, до Австрії припиняються якраз у період зниження температури та початку опалювального сезону.