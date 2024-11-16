В Україні відреагували на несподіване рішення РФ щодо Австрії

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга прокоментував припинення постачань газу до Австрії російським "Газпромом".
Головні тези:
- Україна реагує на новий шантаж з боку Росії.
- Австрійський уряд гарантує забезпечення енергетичної безпеки після припинення постачання газу з боку РФ.
- Сибіга закликає позбавити Росію прибутків від енергоносіїв для фінансування війни проти України.
Що знову замислила Росія
На переконання очільника МЗС України, країна-агресорка РФ знову намагається використовувати постачання газу як зброю.
Андрій Сибіга також попередив, що що "епоха Європи, яка покладається на російський газ, закінчилася".
На цьому тлі шеф української дипломатії закликав повністю позбавити країну-агресорку прибутків від енергоносіїв, які допомагають їй фінансувати війну.
Як на рішення РФ відреагували в Австрії
15 листопада австрійська газова компанія OMV офіційно підтвердила, що російський "Газпром" повідомив її про припинення постачань із суботи, 16 листопада.
Що важливо розуміти, припинення відбулося після заяви австрійської енергетичної компанії, що вона припиняє платежі "Газпрому" для відшкодування арбітражної винагороди в розмірі 230 мільйонів євро.
Постачання російського газу, що йде транзитом через територію України, до Австрії припиняються якраз у період зниження температури та початку опалювального сезону.
Варто звернути увагу на те, що в OMV раніше прогнозували подібний варіант і запевняли, що диверсифікували постачання газу за допомогою неросійських джерел, а також додаткових потужностей.
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