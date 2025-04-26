В Украине произошел сбой платежных систем, "Дії" и "Новой почты" — что известно

Утром 26 апреля многие украинцы столкнулись с новой проблемой – масштабным сбоем в работе банковских терминалов и других сервисов, в том числе государственных. Кроме того, пользователи не могут использовать "Дію".

Что известно про масштабный сбой

Украинцы жалуются, что не могут воспользоваться приложением "Новой почты".

По их словам, при использовании некорректно отображаются данные об отправке, а запросы по маршруту посылок не обрабатываются.

Более того, указано, что не работает опция оплаты услуг.

Впоследствии стало известно, что сервисы "Новой почты" временно не работают в связи с техническими сложностями со стороны подрядчика.

Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на девять часов проблема устраняется. Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем извещать дополнительно, — заявили в компании. Поделиться

Не обошел сбой и "Дію". При использовании приложения появляется сообщение о том, что произошла ошибка.

Фото: скриншот

По словам представителей "Дії", сбой произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

Что важно понимать, во всех регионах Украины наблюдаются сбои в работе платежных терминалов — невозможно пополнить карту, не работают платежные системы.

На фоне последних событий нардеп Александр Федиенко призвал украинцев прихватить с собой бумажные документы, пока проблема не будет устранена.