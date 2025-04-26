В Україні стався збій платіжних систем, "Дії" та "Нової пошти" — що відомо

Вранці 26 квітня багато українців стикнулися з новою проблемою — масштабним збоєм у роботі банківських терміналів та інших сервісів, зокрема державних. Окрім того, користувачі не можуть скористатися “Дією”.
Головні тези:
- У всіх регіонах України спостерігаються збої в роботі платіжних терміналів.
- Українців закликали прихопити з собою паперові документи, поки проблему не вдалося усунути.
Що відомо про масштабний збій
Українці скаржаться, що не можуть скористатися застосунком "Нової пошти".
За їхніми словами, під час використання некоректно відображаються дані про відправлення, а запити щодо маршруту посилок не опрацьовуються.
Ба більше, вказано, що не працює опція оплати послуг.
Згодом стало відомо, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника
Не оминув збій і "Дію". Під час використання застосунку з'являється повідомлення про те, що сталася помилка.
За словами представників "Дії", збій відбувся через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.
Що важливо розуміти, у всіх регіонах України спостерігаються збої в роботі платіжних терміналів — неможливо поповнити картку, не працюють платіжні системи.
На тлі останніх подій нардеп Олександр Федієнко закликав українців прихопити з собою паперові документи, поки проблему не буде усунено.
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