В Украине сделали смелый прогноз относительно собственного производства ракет

Украина работает над запуском массового производства собственных крылатых и баллистических ракет, и они могут появиться у Сил обороны уже к середине 2025 года. Такое заявление сделал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.

В Украине уже в 2025 году могут появиться ракеты собственного производства

Петров отметил, что уже видел лётные испытания отечественных ракет и "результаты есть".

Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будет до середины 2025-го. Поделиться

Топ-чиновник также отметил, что сейчас в Украине развивается собственное, в том числе частное производство. В частности, речь идет об изготовлении 155-мм снарядов по стандарту НАТО, которые могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".

Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152 мм, летящий в 30 км, крайне необходим, как и 122 мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны.

Украина испытала ракету собственного производства

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства.

Ракеты — дорогая программа и нужно вкладывать в это деньги. На это денег в нашем бюджете уже нет. Отдали все, что могли. Поделиться

В то же время, он объявил, что состоялось положительное испытание первой украинской баллистической ракеты. Впрочем, Зеленский не раскрыл деталей.