В Украине сделали смелый прогноз относительно собственного производства ракет

Украина работает над запуском массового производства собственных крылатых и баллистических ракет, и они могут появиться у Сил обороны уже к середине 2025 года. Такое заявление сделал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.
Главные тезисы
- Украина работает над запуском массового производства собственных ракет крылатого и баллистического типов.
- Развитие отечественного производства боеприпасов и ракет является важным шагом для украинских вооруженных сил.
- Украинские компании активно работают над возобновлением производства боеприпасов и ракет собственного производства.
- Президент Украины заявил о успешном испытании первой украинской баллистической ракеты, однако детали остаются под секретом.
- Украина стремится освободиться от зависимости от импорта вооружений и укрепить свои оборонные возможности.
В Украине уже в 2025 году могут появиться ракеты собственного производства
Петров отметил, что уже видел лётные испытания отечественных ракет и "результаты есть".
Топ-чиновник также отметил, что сейчас в Украине развивается собственное, в том числе частное производство. В частности, речь идет об изготовлении 155-мм снарядов по стандарту НАТО, которые могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".
Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152 мм, летящий в 30 км, крайне необходим, как и 122 мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны.
Украина испытала ракету собственного производства
Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства.
В то же время, он объявил, что состоялось положительное испытание первой украинской баллистической ракеты. Впрочем, Зеленский не раскрыл деталей.
Думаю, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, работающих 24/7 на оборонных предприятиях.
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