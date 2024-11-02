В Україні зробили сміливий прогноз стосовно власного виробництва ракет

Україна працює над запуском масового виробництва власних крилатих та балістичних ракет, і вони можуть з'явитися у Сил оборони вже до середини 2025 року. Таку заяву зробив директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров.

В Україні вже у 2025 році можуть з’явитися ракети власного виробництва

Петров зазначив, що вже бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".

Скажу, що у цьому напрямі рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го. Поширити

Топпосадовець також зазначив, що зараз в Україні розвивається власне, в тому числі приватне виробництво. Зокрема йдеться про виготовлення 155-мм снарядів за стандартом НАТО, які можуть працювати на "досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником".

Окрім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152 мм, який летить за 30 км, украй необхідний, як і 122 мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони.

Україна випробувала ракету власного виробництва

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Ракети - високовартісна програма і треба вкладати в це гроші. На це грошей у нашому бюджеті наразі вже немає. Віддали все, що могли.

Водночас він оголосив, що відбулося позитивне випробування першої української балістичної ракети. Втім, Зеленський не розкрив деталей.