В Україні зробили сміливий прогноз стосовно власного виробництва ракет
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні зробили сміливий прогноз стосовно власного виробництва ракет

Ракета
Джерело:  OBOZ.UA

Україна працює над запуском масового виробництва власних крилатих та балістичних ракет, і вони можуть з'явитися у Сил оборони вже до середини 2025 року. Таку заяву зробив директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров.

Головні тези:

  • Україна планує запустити масове виробництво власних крилатих та балістичних ракет у 2025 році.
  • Розвиток власного виробництва боєприпасів та ракет є важливим стратегічним кроком для українських військових сил.
  • Українські компанії активно працюють над відновленням виробництва боєприпасів та ракет власного виробництва.

В Україні вже у 2025 році можуть з’явитися ракети власного виробництва

Петров зазначив, що вже бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".

Скажу, що у цьому напрямі рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го.

Топпосадовець також зазначив, що зараз в Україні розвивається власне, в тому числі приватне виробництво. Зокрема йдеться про виготовлення 155-мм снарядів за стандартом НАТО, які можуть працювати на "досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником".

Окрім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152 мм, який летить за 30 км, украй необхідний, як і 122 мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони.

Україна випробувала ракету власного виробництва

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Ракети - високовартісна програма і треба вкладати в це гроші. На це грошей у нашому бюджеті наразі вже немає. Віддали все, що могли.

Водночас він оголосив, що відбулося позитивне випробування першої української балістичної ракети. Втім, Зеленський не розкрив деталей.

Думаю, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах.

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