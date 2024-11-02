В Україні зробили сміливий прогноз стосовно власного виробництва ракет

Україна працює над запуском масового виробництва власних крилатих та балістичних ракет, і вони можуть з'явитися у Сил оборони вже до середини 2025 року. Таку заяву зробив директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров.
Головні тези:
- Україна планує запустити масове виробництво власних крилатих та балістичних ракет у 2025 році.
- Розвиток власного виробництва боєприпасів та ракет є важливим стратегічним кроком для українських військових сил.
- Українські компанії активно працюють над відновленням виробництва боєприпасів та ракет власного виробництва.
В Україні вже у 2025 році можуть з’явитися ракети власного виробництва
Петров зазначив, що вже бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".
Топпосадовець також зазначив, що зараз в Україні розвивається власне, в тому числі приватне виробництво. Зокрема йдеться про виготовлення 155-мм снарядів за стандартом НАТО, які можуть працювати на "досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником".
Окрім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152 мм, який летить за 30 км, украй необхідний, як і 122 мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони.
Україна випробувала ракету власного виробництва
Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва
Ракети - високовартісна програма і треба вкладати в це гроші. На це грошей у нашому бюджеті наразі вже немає. Віддали все, що могли.
Водночас він оголосив, що відбулося позитивне випробування першої української балістичної ракети. Втім, Зеленський не розкрив деталей.
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