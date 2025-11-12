В Украине создадут еще три Координационных центра ПВО

Три новых Координационных центра противовоздушной обороны будут созданы в Полтавской, Черниговской и Запорожской области.

Украина создает еще 3 Координационных центра ПВО

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях создадут Координационные центры противовоздушной обороны по образцу работы в Харьковской области.

Посетил Координационный центр ПВО Харьковской области, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания был принят ряд решений. Денис Шмыгаль Министр обороны Украины

По его словам, такой центр на Харьковщине имеет высокие показатели эффективности, а потому намерен масштабировать соответствующий опыт и на другие области.

Такое решение позволит оперативно реагировать на угрозы, согласовывать действия между всеми силами и максимально обеспечить защиту объектов критической инфраструктуры и мирного населения.