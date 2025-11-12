В Україні створять ще три Координаційні центри ППО

Три нові Координаційні центри протиповітряної оборони будуть створені на Полтавщині, Чернігівщині і у Запорізькій області.
Головні тези:
- Україна планує створити три нові Координаційні центри протиповітряної оборони за ініціативою Міністра оборони Дениса Шмигаля.
- Зазначені центри будуть працювати за зразком успішної моделі, впровадженої у Харківській області.
- Мета створення нових центрів - оперативне реагування на загрози та ефективна координація дій для забезпечення захисту критичних об'єктів та мирного населення.
Україна створює ще 3 Координаційні центри ППО
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях створять Координаційні центри протиповітряної оборони за зразком того, що працює у Харківській області.
За його словами, такий центр на Харківщині має високі показники ефективності, а тому є намір масштабувати відповідний досвід й на інші області.
Таке рішення дасть змогу оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами й максимально забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури та мирного населення.
