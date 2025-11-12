В Україні створять ще три Координаційні центри ППО

Три нові Координаційні центри протиповітряної оборони будуть створені на Полтавщині, Чернігівщині і у Запорізькій області.

Україна створює ще 3 Координаційні центри ППО

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях створять Координаційні центри протиповітряної оборони за зразком того, що працює у Харківській області.

Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень. Денис Шмигаль Міністр оборони України

За його словами, такий центр на Харківщині має високі показники ефективності, а тому є намір масштабувати відповідний досвід й на інші області.

Таке рішення дасть змогу оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами й максимально забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури та мирного населення.