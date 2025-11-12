В Україні створять ще три Координаційні центри ППО
Україна
В Україні створять ще три Координаційні центри ППО

Денис Шмигаль
ППО
Три нові Координаційні центри протиповітряної оборони будуть створені на Полтавщині, Чернігівщині і у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Україна планує створити три нові Координаційні центри протиповітряної оборони за ініціативою Міністра оборони Дениса Шмигаля.
  • Зазначені центри будуть працювати за зразком успішної моделі, впровадженої у Харківській області.
  • Мета створення нових центрів - оперативне реагування на загрози та ефективна координація дій для забезпечення захисту критичних об'єктів та мирного населення.

Україна створює ще 3 Координаційні центри ППО

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях створять Координаційні центри протиповітряної оборони за зразком того, що працює у Харківській області.

Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

За його словами, такий центр на Харківщині має високі показники ефективності, а тому є намір масштабувати відповідний досвід й на інші області.

Таке рішення дасть змогу оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами й максимально забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури та мирного населення.

26 вересня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Повітряних силах створюється новий рід військ — безпілотні системи протиповітряної оборони.

