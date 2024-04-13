В Украине создадут "Железный полигон". Зачем он нужен
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине создадут "Железный полигон". Зачем он нужен

Полигон
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Источник:  Интерфакс-Украина

С мая в Украине начнет работу "Железный полигон". На нем украинские производители смогут провести опробование образцов оружия на любой стадии их готовности.

Что известно о "Железном полигоне"

Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Андрей Лебеденко рассказал, что это совместный проект ВСУ и Министерства стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром).

Полигон позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его согласно методологии испытаний, обеспечить площадкой, соответствующими инструментами оценки характеристик, а также поможет ему получить всю необходимую помощь в оформлении документов, — сказал Лебеденко.

Он отметил, что на "Железном полигоне" производители смогут опробовать образцы оружия на любой стадии готовности.

Коммуникации по резервированию времени и дате испытаний будут обеспечивать ВСУ.

У нас стоит план, чтобы через месяц он (полигон) заработал, — сказал Лебеденко.

По плану полигон будет работать по трем направлениям:

  • роботизированными системами,

  • беспилотниками,

  • системами РЭБ.

По словам Лебеденко, открытие "Железного полигона" позволит сократить время производства нового вооружения для ВСУ.

Сколько в Украине работает предприятий ОПК

Президент Владимир Зеленский 13 апреля рассказал, что в настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

К производству украинского вооружения привлечены почти 300 тыс человек.

ОПК производит отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ, морские дроны и многое другое.

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