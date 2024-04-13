С мая в Украине начнет работу "Железный полигон". На нем украинские производители смогут провести опробование образцов оружия на любой стадии их готовности.
Что известно о "Железном полигоне"
Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Андрей Лебеденко рассказал, что это совместный проект ВСУ и Министерства стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром).
Он отметил, что на "Железном полигоне" производители смогут опробовать образцы оружия на любой стадии готовности.
Коммуникации по резервированию времени и дате испытаний будут обеспечивать ВСУ.
По плану полигон будет работать по трем направлениям:
роботизированными системами,
беспилотниками,
системами РЭБ.
По словам Лебеденко, открытие "Железного полигона" позволит сократить время производства нового вооружения для ВСУ.
Сколько в Украине работает предприятий ОПК
Президент Владимир Зеленский 13 апреля рассказал, что в настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
К производству украинского вооружения привлечены почти 300 тыс человек.
ОПК производит отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ, морские дроны и многое другое.
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