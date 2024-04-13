З травня в Україні почне роботу “Залізний полігон”. На ньому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.

Що відомо про "Залізний полігон"

Заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко розповів, що це спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром).

Полігон дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик, а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів, — сказав Лебеденко. Поширити

Він зазначив, що на "Залізному полігоні" виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності.

Комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

У нас стоїть план, щоб через місяць він (полігон) почав працювати, — сказав Лебеденко. Поширити

За планом, полігон працюватиме за трьома напрямами:

роботизованими системами,

безпілотниками,

системами РЕБ.

За словами Лебеденка, відкриття “Залізного полігону” дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.

Скільки в Україні працює підприємств ОПК

Президент Володимир Зеленський 13 квітня розповів, що наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу.

До виробництва українського озброєння залучено загалом майже 300 тис людей.

ОПК виробляє вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ, морські дрони та багато іншого.