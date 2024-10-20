В Украине создали "убийцу Шахедов" — первое фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине создали "убийцу Шахедов" — первое фото

Что известно об украинском дроне Sting
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Источник:  The Telegraph

Иранские дроны-камикадзе, которые Россия почти ежедневно использует для атак на мирных украинцев, до сих пор остаются одной из главных проблем. На фоте этого в Украине уже создали антидрон Sting, который будет охотиться на вражеские цели.

Главные тезисы

  • Дрон Sting имеет систему наведения на цель с искусственным интеллектом.
  • Этот беспилотник будет более эффективно бороться с Shahed-136, которые стали серьезной проблемой для ПВО Украины.
  • Украинская технология Sting стоит гораздо дешевле, чем российские беспилотники Shahed.

Что известно об украинском дроне Sting

Согласно данным издания The Telegraph, речь идет о современном и мощном дроне-перехватчике.

Украинские разработчики рассказали журналистам, что это будет управляемый беспилотник с видом от первого лица (FPV).

Фактически он должен заменить зенитные ракеты, которые иногда приходится использовать для уничтожения "Шахедов".

Этот дрон создала украинская группа "Дикие шершни". Он может летать со скоростью более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 км.

Sting — это классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, выступающая вверх из его центра, где установлены боеголовка и камера. Он будет пилотироваться с земли с помощью очков VR, которые позволяют оператору точно видеть, куда он летит, — отмечают британские журналисты.

Фото: telegraph.co.uk

В чем заключается ключевая особенность Sting

По словам разработчиков, их дрон будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом — это позволит оператору наводиться на вражеские цели.

Несмотря на то, что украинские защитники уже некоторое время успешно уничтожают российские дроны-разведчики типа "Зал" и "Орлан" с помощью небольших FPV-дронов, Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы именно с Shahed-136.

Что важно понимать, почти каждый день армия РФ выпускает от 30 до 100 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.

По словам представителя "Диких шершней", средняя стоимость дрона-перехватчика Sting "в десятки раз ниже", чем у беспилотника Shahed. Это позволит сэкономить дефицитные зенитные ракеты.

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