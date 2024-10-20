В Украине создали "убийцу Шахедов" — первое фото

Иранские дроны-камикадзе, которые Россия почти ежедневно использует для атак на мирных украинцев, до сих пор остаются одной из главных проблем. На фоте этого в Украине уже создали антидрон Sting, который будет охотиться на вражеские цели.
Главные тезисы
- Дрон Sting имеет систему наведения на цель с искусственным интеллектом.
- Этот беспилотник будет более эффективно бороться с Shahed-136, которые стали серьезной проблемой для ПВО Украины.
- Украинская технология Sting стоит гораздо дешевле, чем российские беспилотники Shahed.
Что известно об украинском дроне Sting
Согласно данным издания The Telegraph, речь идет о современном и мощном дроне-перехватчике.
Украинские разработчики рассказали журналистам, что это будет управляемый беспилотник с видом от первого лица (FPV).
Фактически он должен заменить зенитные ракеты, которые иногда приходится использовать для уничтожения "Шахедов".
Этот дрон создала украинская группа "Дикие шершни". Он может летать со скоростью более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 км.
В чем заключается ключевая особенность Sting
По словам разработчиков, их дрон будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом — это позволит оператору наводиться на вражеские цели.
Несмотря на то, что украинские защитники уже некоторое время успешно уничтожают российские дроны-разведчики типа "Зал" и "Орлан" с помощью небольших FPV-дронов, Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы именно с Shahed-136.
Что важно понимать, почти каждый день армия РФ выпускает от 30 до 100 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-