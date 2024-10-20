В Україні створили "вбивцю Шахедів" — перше фото

Іранські дрони-камікадзе, які Росія майже щоденно використовує для атак на мирних українців, досі залишаються однією з головних проблем війни. На цьому тлі в Україні уже створили антидрон Sting, який буде полювати на ворожі цілі.

Що відомо про український дрон Sting

Згідно з даними видання The Telegraph, йдеться про сучасний та потужний дрон-перехоплювач.

Українські розробники розповіли журналістам, що це буде керований безпілотник з видом від першої особи (FPV).

Фактично він повинен замінити зенітні ракети, які інколи доводиться використовувати для знищення "Шахедів".

Цей дрон створила українська група "Дикі шершні". Він може літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км.

Sting — це класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить, — наголошують британські журналісти. Поширити

Фото: telegraph.co.uk

У чому полягає ключова особливість Sting

За словами розробників, їхній дрон матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом — це дасть можливість оператору наводитися на ворожі цілі.

Попри те, що українські захисники вже певний час успішно нищать російські дрони-розвідники типу "Зала" і "Орлан" за допомогою невеликих FPV-дронів, Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби саме із Shahed-136.

Що важливо розуміти, майже щодня армія РФ випускає від 30 до 100 цих дронів-камікадзе, і це стало проблемою для української ППО.