В Украину из России вернули 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ

18 сентября прошли очередные репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Украина вернула 1000 тел погибших бойцов ВСУ из России

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.