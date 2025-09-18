В Украину из России вернули 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ
В Украину из России вернули 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
тела
18 сентября прошли очередные репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

  • Украине удалось вернуть 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ из России в рамках репатриационных мероприятий.
  • Идентификация тел будет проведена совместно следователями правоохранительных органов и экспертными учреждениями МВД.

Украина вернула 1000 тел погибших бойцов ВСУ из России

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

