В Україну з Росії повернули 1000 тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ

18 вересня відбулися чергові репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Україна повернула 1000 тіл загиблих бійців ЗСУ з Росії

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.