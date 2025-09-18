В Україну з Росії повернули 1000 тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну з Росії повернули 1000 тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна
Read in English

18 вересня відбулися чергові репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Головні тези:

  • Україна отримала 1000 тіл загиблих військовослужбовців з Росії в рамках репатріаційних заходів.
  • Проведення всіх необхідних експертиз та ідентифікація тіл будуть здійснені спільно слідчими правоохоронних органів та експертними установами МВС.
  • Репатріаційні заходи були успішними завдяки спільній роботі різних структур, включаючи Збройні Сили України та Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Україна повернула 1000 тіл загиблих бійців ЗСУ з Росії

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ збрехала і передала Україні тіла росіян
Володимир Зеленський
Росія знову спробувала обдурити Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з Росії тіла 1000 загиблих громадян
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 1000 полеглих воїнів
КШППВ
Триває обмін тілами загиблих між Україною та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?