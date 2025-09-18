В Україну з Росії повернули 1000 тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ

18 вересня відбулися чергові репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Головні тези:
- Україна отримала 1000 тіл загиблих військовослужбовців з Росії в рамках репатріаційних заходів.
- Проведення всіх необхідних експертиз та ідентифікація тіл будуть здійснені спільно слідчими правоохоронних органів та експертними установами МВС.
- Репатріаційні заходи були успішними завдяки спільній роботі різних структур, включаючи Збройні Сили України та Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Україна повернула 1000 тіл загиблих бійців ЗСУ з Росії
Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-