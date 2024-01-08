В Украину придет мощный антициклон Hannelore — чем он опасен

Во вторник, 9 января, на погоду в Украине будет влиять антициклон, который повлечет за собой морозную, но сухую погоду с солнечными прояснениями.

В Украину придет мощный антициклон Hannelore

Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем жмуриться от солнца. Лишь ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем, – рассказала она. Поделиться

По словам синоптика, холодная морозная погода 9 января продлится. Так, в ближайшую ночь температура воздуха будет составлять -10...-18 градусов, местами на севере и западе похолодает до -18...-22 градусов.

Завтра днем ожидается -7...-12 градусов, но в южной части будет выше: ночью -6...-11 градусов, днем -2...-6 градусов, в Крыму ночью -1...-4 градуса, днем около нуля.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, завтра днем будет сиять холодное солнце. Ночью предполагается низкая температура воздуха, ведь антициклонические прояснения придадут стимулу дополнительному охлаждению -12...-15 градусов. В течение дня в столице ожидается -10...-12 градусов.

Непогода в Украине

По данным Министерства энергетики, на утро в Украине без света остались почти 400 населенных пунктов. Причина – ухудшение погодных условий.

Самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской области, где без электроэнергии находятся более 200 населенных пунктов.