В Україну прийде потужний антициклон Hannelore — чим він небезпечний

У вівторок, 9 січня, на погоду в Україні впливатиме антициклон, який спричинить морозну, але суху погоду з сонячними проясненнями.

В Україну прийде потужний антициклон Hannelore

Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем, - розказала вона. Поширити

За словами синоптика, холодна морозна погода 9 січня триватиме. Так, найближчої ночі температура повітря становитиме -10...-18 градусів, місцями на півночі та заході похолоднішає до -18...-22 градусів.

Завтра вдень очікується -7...-12 градусів, але у південній частині буде вище: вночі -6...-11, вдень -2...-6 градусів, в Криму вночі -1...-4 градуси, вдень близько нуля.

У Києві, за словами Наталки Діденко, завтра вдень буде сяяти холодне сонце. Вночі передбачається низька температура повітря, адже антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12...-15 градусів. Протягом дня у столиці очікується -10...-12 градусів.

Негода в Україні

За даними Міністерства енергетики, станом на ранок в Україні без світла залишилися майже 400 населених пунктів. Причина – погіршення погодних умов.

Найскладніша ситуація спостерігається на Дніпропетровщині, де без електроенергії знаходяться понад 200 населених пунктів.