В Украину вернулись спасенные из йеменского плена моряки — видео

25 января в Украину вернулись трое украинских моряков, освобожденных из йеменского плена. Они были членами экипажа грузового судна Galaxy Leader, которое 19 ноября 2023 захватили йеменские хуситы.
Главные тезисы
- Трое украинских моряков, спасенных из йеменского плена, вернулись в Украину после сложной операции по освобождению.
- Операция по эвакуации украинских моряков из плена длилась более года и требовала сложных переговоров с хуситами и другими сторонами.
- МИД Украины выразил благодарность Султанату Оман за поддержку и содействие в освобождении украинских граждан.
- Операция по освобождению украинских моряков реализована по поручению Президента Украины и с поддержкой Королевского Офиса Султаната Оман.
- Возобновление двусторонних отношений с Султанатом Оман после освобождения украинских моряков будет способствовать развитию дипломатических взаимоотношений.
Родные встретили спасенных из йеменского плена моряков
Как сообщает ГУР, по возвращении моряки прибыли в Одессу, где встретились со своими родными.
Как прошла операция по эвакуации украинских моряков
Как отмечается, украинский моряк был задержан в ноябре 2023 года во время захвата грузового судна Galaxy Leader.
МИД Украины выразил благодарность султанату Оман и его дипломатическому ведомству за поддержку и содействие в освобождении граждан.
Операция длилась более года и включала в себя сложный переговорный процесс с хуситами и другими вовлеченными сторонами. Первый контакт с пленными украинцами был установлен 3 апреля 2024 года — через пять месяцев после захвата судна.
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