В Украину вернулись спасенные из йеменского плена моряки — видео

25 января в Украину вернулись трое украинских моряков, освобожденных из йеменского плена. Они были членами экипажа грузового судна Galaxy Leader, которое 19 ноября 2023 захватили йеменские хуситы.

Родные встретили спасенных из йеменского плена моряков

Как сообщает ГУР, по возвращении моряки прибыли в Одессу, где встретились со своими родными.

Я еще не могу поверить, что уже дома... Очень благодарен всем, кто помог, особенно представителям Главного управления разведки. Они первыми вышли с нами на связь. После этого разговора у нас уже не было ни сомнений, ни страха — о нас знают, нас вернут, — рассказал один из уволенных моряков Виталий. Поделиться

То, что сегодня произошло — результат слаженной длительной работы большого количества людей. Спецоперация реализована по поручению Президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского Офиса Султаната Оман, — сказала представитель ГУР МОУ Ольга Мосьондз во время встречи моряков в Одесской ОГА. Поделиться

Как прошла операция по эвакуации украинских моряков

Как отмечается, украинский моряк был задержан в ноябре 2023 года во время захвата грузового судна Galaxy Leader.

МИД Украины выразил благодарность султанату Оман и его дипломатическому ведомству за поддержку и содействие в освобождении граждан.

Надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений после открытия зарубежного дипломатического учреждения Украины, отметили в министерстве. Поделиться