В Украину вернулись спасенные из йеменского плена моряки — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину вернулись спасенные из йеменского плена моряки — видео

ГУР
В Украину вернулись спасенные из йеменского плена моряки — видео
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25 января в Украину вернулись трое украинских моряков, освобожденных из йеменского плена. Они были членами экипажа грузового судна Galaxy Leader, которое 19 ноября 2023 захватили йеменские хуситы.

Главные тезисы

  • Трое украинских моряков, спасенных из йеменского плена, вернулись в Украину после сложной операции по освобождению.
  • Операция по эвакуации украинских моряков из плена длилась более года и требовала сложных переговоров с хуситами и другими сторонами.
  • МИД Украины выразил благодарность Султанату Оман за поддержку и содействие в освобождении украинских граждан.
  • Операция по освобождению украинских моряков реализована по поручению Президента Украины и с поддержкой Королевского Офиса Султаната Оман.
  • Возобновление двусторонних отношений с Султанатом Оман после освобождения украинских моряков будет способствовать развитию дипломатических взаимоотношений.

Родные встретили спасенных из йеменского плена моряков

Как сообщает ГУР, по возвращении моряки прибыли в Одессу, где встретились со своими родными.

Я еще не могу поверить, что уже дома... Очень благодарен всем, кто помог, особенно представителям Главного управления разведки. Они первыми вышли с нами на связь. После этого разговора у нас уже не было ни сомнений, ни страха — о нас знают, нас вернут, — рассказал один из уволенных моряков Виталий.

То, что сегодня произошло — результат слаженной длительной работы большого количества людей. Спецоперация реализована по поручению Президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского Офиса Султаната Оман, — сказала представитель ГУР МОУ Ольга Мосьондз во время встречи моряков в Одесской ОГА.

Как прошла операция по эвакуации украинских моряков

Как отмечается, украинский моряк был задержан в ноябре 2023 года во время захвата грузового судна Galaxy Leader.

МИД Украины выразил благодарность султанату Оман и его дипломатическому ведомству за поддержку и содействие в освобождении граждан.

Надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений после открытия зарубежного дипломатического учреждения Украины, отметили в министерстве.

Операция длилась более года и включала в себя сложный переговорный процесс с хуситами и другими вовлеченными сторонами. Первый контакт с пленными украинцами был установлен 3 апреля 2024 года — через пять месяцев после захвата судна.

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