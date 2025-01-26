В Україну повернулися врятовані з єменського полону моряки — відео

25 січня в Україну повернулися троє українських моряків, яких звільнили з єменського полону. Вони були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке 19 листопада 2023 року захопили єменські хусити.
Головні тези:
- Троє українських моряків, врятованих з єменського полону, повернулися до України після складної операції визволення.
- Операція з евакуації українських моряків з полону тривала понад рік та вимагала складних переговорів з хуситами та іншими сторонами.
- МЗС України висловило подяку Султанату Оман за підтримку та сприяння у визволенні українських громадян.
- Операцію з визволення українських моряків реалізовано за дорученням Президента України та з підтримкою Королівського Офісу Султанату Оман.
- Відновлення двосторонніх відносин з Султанатом Оман після визволення українських моряків сприятиме в розвитку дипломатичних взаємовідносин.
Рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків
Як повідомляє ГУР, після повернення моряки прибули до Одеси, де зустрілися зі своїми рідними.
Як пройшла операція з евакуації українських моряків
Як зазначається, українські моряки були затримані в листопаді 2023 року під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader.
МЗС України висловило подяку султанату Оман та його дипломатичному відомству за підтримку та сприяння у визволенні громадян.
Операція тривала понад рік і включала складний переговорний процес з хуситами та іншими залученими сторонами. Перший контакт із полоненими українцями було встановлено 3 квітня 2024 року — через п’ять місяців після захоплення судна.
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