В Україну повернулися врятовані з єменського полону моряки — відео

25 січня в Україну повернулися троє українських моряків, яких звільнили з єменського полону. Вони були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке 19 листопада 2023 року захопили єменські хусити.

Рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків

Як повідомляє ГУР, після повернення моряки прибули до Одеси, де зустрілися зі своїми рідними.

Я ще не можу повірити, що вже вдома... Дуже вдячний усім, хто допоміг, особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли з нами на зв’язок. Після цієї розмови у нас вже не було ні сумнівів, ні страху — про нас знають, нас повернуть, — розповів один зі звільнених моряків Віталій. Поширити

Те, що сьогодні відбулось ― результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням Президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман, ― сказала представниця ГУР МОУ Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА. Поширити

Як пройшла операція з евакуації українських моряків

Як зазначається, українські моряки були затримані в листопаді 2023 року під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader.

МЗС України висловило подяку султанату Оман та його дипломатичному відомству за підтримку та сприяння у визволенні громадян.

Сподіваємося на подальший розвиток двосторонніх відносин після відкриття закордонної дипломатичної установи України, — зазначили у міністерстві. Поширити