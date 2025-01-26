В Україну повернулися врятовані з єменського полону моряки — відео
Категорія
Україна
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В Україну повернулися врятовані з єменського полону моряки — відео

ГУР
В Україну повернулися врятовані з єменського полону моряки — відео
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25 січня в Україну повернулися троє українських моряків, яких звільнили з єменського полону. Вони були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке 19 листопада 2023 року захопили єменські хусити.

Головні тези:

  • Троє українських моряків, врятованих з єменського полону, повернулися до України після складної операції визволення.
  • Операція з евакуації українських моряків з полону тривала понад рік та вимагала складних переговорів з хуситами та іншими сторонами.
  • МЗС України висловило подяку Султанату Оман за підтримку та сприяння у визволенні українських громадян.
  • Операцію з визволення українських моряків реалізовано за дорученням Президента України та з підтримкою Королівського Офісу Султанату Оман.
  • Відновлення двосторонніх відносин з Султанатом Оман після визволення українських моряків сприятиме в розвитку дипломатичних взаємовідносин.

Рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків 

Як повідомляє ГУР, після повернення моряки прибули до Одеси, де зустрілися зі своїми рідними.

Я ще не можу повірити, що вже вдома... Дуже вдячний усім, хто допоміг, особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли з нами на зв’язок. Після цієї розмови у нас вже не було ні сумнівів, ні страху — про нас знають, нас повернуть, — розповів один зі звільнених моряків Віталій.

Те, що сьогодні відбулось ―  результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням Президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман, ― сказала представниця ГУР МОУ Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА.

Як пройшла операція з евакуації українських моряків

Як зазначається, українські моряки були затримані в листопаді 2023 року під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader.

МЗС України висловило подяку султанату Оман та його дипломатичному відомству за підтримку та сприяння у визволенні громадян.

Сподіваємося на подальший розвиток двосторонніх відносин після відкриття закордонної дипломатичної установи України, — зазначили у міністерстві.

Операція тривала понад рік і включала складний переговорний процес з хуситами та іншими залученими сторонами. Перший контакт із полоненими українцями було встановлено 3 квітня 2024 року — через п’ять місяців після захоплення судна.

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