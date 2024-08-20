Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, со следующей недели в Украине снова прекратят отключать свет.

Что известно о вероятной отмене отключений света в Украине

Кудрицкий объяснил, что пока в Украине будет сохраняться жаркая погода, будут определенные часы с дефицитом энергомощности.

Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений, – отметил руководитель правления "Укрэнерго". Поделиться

По его словам, в конце недели ожидается определенное падение температуры воздуха в Украине, а также вводится в работу дополнительных энергоблоков.

Это позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений, – убежден Кудрицкий. Поделиться

Что в Укрэнерго говорят о защите энергобъектов от атак армии РФ