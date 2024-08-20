Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, со следующей недели в Украине снова прекратят отключать свет.
Главные тезисы
- НЭК “Укрэнерго” обещает прекратить отключения электроэнергии на следующей неделе благодаря запуску дополнительных энергоблоков.
- Укрэнерго активно обеспечивает защиту критической инфраструктуры от возможных атак, устанавливая специальные защитные конструкции на объектах.
- Введение дополнительных ресурсов и плановые мероприятия по повышению энергоэффективности помогут избежать отключений электроэнергии в будущем.
- Критическая защита энергобъектов от потенциальных атак включает в себя использование биг-бегов и габионов, наполненных песком, для защиты оборудования от обломков в случае прямого попадания.
- Руководитель НЭК 'Укрэнерго' подчеркивает важность защиты критического оборудования от возможных ударов, так как современная военная техника требует соответствующего уровня защиты.
Что известно о вероятной отмене отключений света в Украине
Кудрицкий объяснил, что пока в Украине будет сохраняться жаркая погода, будут определенные часы с дефицитом энергомощности.
По его словам, в конце недели ожидается определенное падение температуры воздуха в Украине, а также вводится в работу дополнительных энергоблоков.
Что в Укрэнерго говорят о защите энергобъектов от атак армии РФ
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