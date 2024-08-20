В "Укрэнерго" обещают отменить отключение света со следующей недели
Категория
Экономика
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В "Укрэнерго" обещают отменить отключение света со следующей недели

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, со следующей недели в Украине снова прекратят отключать свет.

Главные тезисы

  • НЭК “Укрэнерго” обещает прекратить отключения электроэнергии на следующей неделе благодаря запуску дополнительных энергоблоков.
  • Укрэнерго активно обеспечивает защиту критической инфраструктуры от возможных атак, устанавливая специальные защитные конструкции на объектах.
  • Введение дополнительных ресурсов и плановые мероприятия по повышению энергоэффективности помогут избежать отключений электроэнергии в будущем.
  • Критическая защита энергобъектов от потенциальных атак включает в себя использование биг-бегов и габионов, наполненных песком, для защиты оборудования от обломков в случае прямого попадания.
  • Руководитель НЭК 'Укрэнерго' подчеркивает важность защиты критического оборудования от возможных ударов, так как современная военная техника требует соответствующего уровня защиты.

Что известно о вероятной отмене отключений света в Украине

Кудрицкий объяснил, что пока в Украине будет сохраняться жаркая погода, будут определенные часы с дефицитом энергомощности.

Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений, – отметил руководитель правления "Укрэнерго".

По его словам, в конце недели ожидается определенное падение температуры воздуха в Украине, а также вводится в работу дополнительных энергоблоков.

Это позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений, – убежден Кудрицкий.

Что в Укрэнерго говорят о защите энергобъектов от атак армии РФ

На многих объектах критической инфраструктуры сооружена защита по периметру объектов. Эта защита состоит из биг-бегов или габионов, наполненных песком, и защищающих такие сооружения от обломков – если, например, ракета, или какой-то другой боеприпас, разрывается в определенном удалении от оборудования. Наша защита предназначена для того, чтобы защитить критическое оборудование от прямого попадания, поскольку, к сожалению, «Шахеды» бывают достаточно точными, и здесь невозможно обойтись только защитой первого уровня. Поэтому это большие достаточно конструкции, на каждую из них уходит более двух тысяч кубометров бетона, сотни тонн арматуры и металлических балок перекрытия, - рассказал Кудрицкий.

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