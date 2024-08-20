Керівник правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що за відсутності надзвичайних обставин, з наступного тижня в Україні знов припинять відключати світло.
Головні тези:
- Наступного тижня українці можуть сподіватися на скасування відключень електроенергії, оскільки будуть введені у роботу додаткові енергоблоки та очікується падіння температури повітря.
- Укренерго активно забезпечує захист критичної інфраструктури від можливих атак, встановлюючи спеціальний захистний периметр на об'єктах.
- Захист обладнання від прямих ударів, оскільки досконалість воєнної техніки потребує відповідного рівня захисту.
- Укренерго відзначає, що спекотна погода призводить до дефіциту енергопотужності ввечері, але планується компенсація цього шляхом введення додаткових ресурсів.
- В компанії впевнені, що наступного тижня зможуть обійтися без відключень електроенергії насамперед завдяки плановим заходам з підвищення енергоефективності.
Що відомо про ймовірне скасування відключень світла в Україні
Кудрицький пояснив, що поки в Україні зберігатиметься спекотна погода, будуть певні години з дефіцитом енергопотужності.
За його словами, наприкінці тижня очікується певне падіння температури повітря в Україні, а також планується введення в роботу додаткових енергоблоків.
Що в Укренерго кажуть стосовно захисту енергоб’єктів від атак армії РФ
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-