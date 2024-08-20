На багатьох об’єктах критичної інфраструктури споруджений захист по периметру об’єктів. Цей захист складається з біг-бегів або з габіонів, які наповнені піском, і захищають такі споруди від уламків – якщо, наприклад, ракета, або якийсь інший боєприпас, розривається у певному віддаленні від обладнання. Наш захист призначений для того, щоб захистити критичне обладнання від саме прямого влучання, оскільки, на жаль, «Шахеди» бувають досить точними, і тут неможливо обійтися тільки захистом першого рівня. Тому – це великі досить конструкції, на кожну з них іде більше двох тисяч кубометрів бетону, сотні тонн арматури і металевих балок перекриття, - розповів Кудрицький.