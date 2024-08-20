В "Укренерго" обіцяють скасувати відключення світла з наступного тижня
Категорія
Економіка
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В "Укренерго" обіцяють скасувати відключення світла з наступного тижня

Енергосистема
Джерело:  Укренерго

Керівник правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що за відсутності надзвичайних обставин, з наступного тижня в Україні знов припинять відключати світло. 

Головні тези:

  • Наступного тижня українці можуть сподіватися на скасування відключень електроенергії, оскільки будуть введені у роботу додаткові енергоблоки та очікується падіння температури повітря.
  • Укренерго активно забезпечує захист критичної інфраструктури від можливих атак, встановлюючи спеціальний захистний периметр на об'єктах.
  • Захист обладнання від прямих ударів, оскільки досконалість воєнної техніки потребує відповідного рівня захисту.
  • Укренерго відзначає, що спекотна погода призводить до дефіциту енергопотужності ввечері, але планується компенсація цього шляхом введення додаткових ресурсів.
  • В компанії впевнені, що наступного тижня зможуть обійтися без відключень електроенергії насамперед завдяки плановим заходам з підвищення енергоефективності.

Що відомо про ймовірне скасування відключень світла в Україні

Кудрицький пояснив, що поки в Україні зберігатиметься спекотна погода, будуть певні години з дефіцитом енергопотужності.

Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень, - зазначив керівник правління “Укренерго”.

За його словами, наприкінці тижня очікується певне падіння температури повітря в Україні, а також планується введення в роботу додаткових енергоблоків.

Це дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень, - переконаний Кудрицький.

Що в Укренерго кажуть стосовно захисту енергоб’єктів від атак армії РФ

На багатьох об’єктах критичної інфраструктури споруджений захист по периметру об’єктів. Цей захист складається з біг-бегів або з габіонів, які наповнені піском, і захищають такі споруди від уламків – якщо, наприклад, ракета, або якийсь інший боєприпас, розривається у певному віддаленні від обладнання. Наш захист призначений для того, щоб захистити критичне обладнання від саме прямого влучання, оскільки, на жаль, «Шахеди» бувають досить точними, і тут неможливо обійтися тільки захистом першого рівня. Тому – це великі досить конструкції, на кожну з них іде більше двох тисяч кубометрів бетону, сотні тонн арматури і металевих балок перекриття, - розповів Кудрицький.

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