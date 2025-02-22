В Ватикане заявили о критическом состоянии Папы Римского

У Папы Римского Франциска, который уже неделю находится в больнице, произошел длительный астматический респираторный кризис, его состояние оценивается как критическое. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Папа Римский перенес астматический респираторный криз

88-летний Франциск уже неделю находится в больнице с пневмонией и сложной легочной инфекцией. После того, как тесты показали низкий уровень тромбоцитов, связанный с анемией, он получил переливание крови. Теперь же во время астматического кризиса он нуждался в высоком потоке кислорода.

Святейший Отец продолжает быть бдительным и провел день в кресле, хотя испытывал больше боли, чем вчера. В настоящее время прогноз сохраняется.

Врачи Франциска считают, что ему придется пробыть в больнице, по крайней мере, до конца следующей недели. Они подчеркнули, что Папа Франциск "не под угрозой смерти", но он также не полностью "вне опасности".

Они предупредили, что основной угрозой, с которой может столкнуться глава католической церкви, есть развитие сепсиса, серьезного заражения крови, которое может возникнуть как осложнение пневмонии. Но пока этого не произошло. Поделиться

На фоне проблем со здоровьем у Папы чиновники Ватикана пытаются опровергнуть слухи, что Франциск рассматривает возможность уйти в отставку из-за неспособности исполнять обязанности лидера всех католиков.