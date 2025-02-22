В Ватикане заявили о критическом состоянии Папы Римского
Категория
Мир
Дата публикации

В Ватикане заявили о критическом состоянии Папы Римского

Папа
Read in English
Читати українською
Источник:  Vatican News

У Папы Римского Франциска, который уже неделю находится в больнице, произошел длительный астматический респираторный кризис, его состояние оценивается как критическое. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Главные тезисы

  • Папа Римский Франциск находится в больнице с астматическим респираторным кризисом и сложной легочной инфекцией.
  • Состояние Папы оценивается как критическое, ему проведено переливание крови из-за низкого уровня тромбоцитов.
  • Врачи считают, что у Папы Франциска остается возможность развития сепсиса, серьезного заражения крови, как осложнения пневмонии.

Папа Римский перенес астматический респираторный криз

88-летний Франциск уже неделю находится в больнице с пневмонией и сложной легочной инфекцией. После того, как тесты показали низкий уровень тромбоцитов, связанный с анемией, он получил переливание крови. Теперь же во время астматического кризиса он нуждался в высоком потоке кислорода.

Святейший Отец продолжает быть бдительным и провел день в кресле, хотя испытывал больше боли, чем вчера. В настоящее время прогноз сохраняется.

Врачи Франциска считают, что ему придется пробыть в больнице, по крайней мере, до конца следующей недели. Они подчеркнули, что Папа Франциск "не под угрозой смерти", но он также не полностью "вне опасности".

Они предупредили, что основной угрозой, с которой может столкнуться глава католической церкви, есть развитие сепсиса, серьезного заражения крови, которое может возникнуть как осложнение пневмонии. Но пока этого не произошло.

На фоне проблем со здоровьем у Папы чиновники Ватикана пытаются опровергнуть слухи, что Франциск рассматривает возможность уйти в отставку из-за неспособности исполнять обязанности лидера всех католиков.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский обратился к украинцам по случаю Рождества
Папа Римский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский впервые в истории назначит женщину руководительницей Ватикана
Папа Римский Франциск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Не отвечайте ударом на удар. Папа Римский цинично призвал молодых украинцев прощать врагов
Папа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?