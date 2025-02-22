У Ватикані заявили про критичний стан Папи Римського
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У Ватикані заявили про критичний стан Папи Римського

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Джерело:  Vatican News

У Папи Римського Франциска, який вже тиждень перебуває в лікарні, стався тривалий астматичний респіраторний криз, його стан оцінюється як критичний. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

Головні тези:

  • Папа Римський Франциск переніс астматичний респіраторний криз та має складну легеневу інфекцію.
  • Стан Папи оцінюється як критичний, він отримав переливання крові через низький рівень тромбоцитів.
  • Лікарі вважають, що Папа Римський може знаходитися в лікарні ще принаймні до кінця наступного тижня.

Папа Римський переніс астматичний респіраторний криз

88-річний Франциск вже протягом тижня перебуває в лікарні з пневмонією та складною легеневою інфекцією. Після того, як тести показали низький рівень тромбоцитів, пов’язаний з анемією, він отримав переливання крові. Тепер же під час астматичного кризу він потребував високого потоку кисню.

Святійший Отець продовжує бути пильним і провів день у кріслі, хоча відчував більше болю, ніж учора. На цей час прогноз зберігається.

Лікарі Франциска вважають, що йому доведеться пробути в лікарні принаймні до кінця наступного тижня. Вони наголосили, що Папа Франциск "не під загрозою смерті", але він також не повністю "поза небезпекою".

Вони попередили, що основною загрозою, з якою може зіткнутися глава католицької церкви, є розвиток сепсису, серйозного зараження крові, яке може виникнути як ускладнення пневмонії. Але поки що цього не сталося.

На тлі проблем зі здоров’ям у Папи чиновники Ватикану намагаються спростувати чутки, буцімто Франциск розглядає можливість піти у відставку через неспроможність виконувати обов’язки лідера всіх католиків.

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