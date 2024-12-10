В Венгрии объявили о сразу двух "миротворческих событиях" касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В Венгрии объявили о сразу двух "миротворческих событиях" касательно Украины

Сийярто
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Источник:  AFP

Команда венгерского лидера Виктора Орбана планирует уже на этой неделе продолжить свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" по завершению войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Команда Виктора Орбана заявила о намерении продолжать “миротворческие инициативы” для завершения войны.
  • Детальнее о намерениях Венгрии станет известно в ближайшие дни.
  • Трамп продолжает проводить тайные переговоры касательно Украины с Виктором Орбаном.

В Венгрии анонсировали новые "миротворческие события"

Об этом первым сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Что интересно, его заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Как утверждает венгерский дипломат, переговоры в Штатах подтвердили, что "не случайно... выступающие за мир в Украине были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".

На этой неделе произойдет еще минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

Следует отметить, что пока шеф венгерской дипломатии не раскрыл никаких подробностей и не объяснил, что в этот раз затеяла команда Виктора Орбана.

Трамп проводит непубличные переговоры с Орбаном касательно Украины

Недавно западные медиа узнали, что после 5 ноября будущий президент США провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, которые в СМИ никак не были освещены.

Фото: x.com/PM_ViktorOrban

В центре внимания политиков была ситуация в Украине и возможные пути завершения войны, которую продолжает Россия.

Более того, инсайдеры журналистов рассказали, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.

Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.

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