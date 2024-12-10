В Венгрии объявили о сразу двух "миротворческих событиях" касательно Украины

Команда венгерского лидера Виктора Орбана планирует уже на этой неделе продолжить свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" по завершению войны России против Украины.
Главные тезисы
- Команда Виктора Орбана заявила о намерении продолжать “миротворческие инициативы” для завершения войны.
- Детальнее о намерениях Венгрии станет известно в ближайшие дни.
- Трамп продолжает проводить тайные переговоры касательно Украины с Виктором Орбаном.
В Венгрии анонсировали новые "миротворческие события"
Об этом первым сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Что интересно, его заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
Как утверждает венгерский дипломат, переговоры в Штатах подтвердили, что "не случайно... выступающие за мир в Украине были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".
Следует отметить, что пока шеф венгерской дипломатии не раскрыл никаких подробностей и не объяснил, что в этот раз затеяла команда Виктора Орбана.
Трамп проводит непубличные переговоры с Орбаном касательно Украины
Недавно западные медиа узнали, что после 5 ноября будущий президент США провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, которые в СМИ никак не были освещены.
В центре внимания политиков была ситуация в Украине и возможные пути завершения войны, которую продолжает Россия.
Более того, инсайдеры журналистов рассказали, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.
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