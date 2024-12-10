В Угорщині оголосили одразу дві "миротворчі події" щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

В Угорщині оголосили одразу дві "миротворчі події" щодо України

Петер Сійярто
Джерело:  AFP

Команда угорського лідера Віктора Орбана планує уже цього тижня продовжити свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Команда Віктора Орбана заявила про намір продовжувати “миротворчі ініціативи” для завершення війни.
  • Детальніше про наміри Угорщини стане відомо найближчими днями.
  • Трамп продовжує проводити таємні перемовини щодо України з Віктором Орбаном.

В Угорщині анонсували нові “миротворчі події”

Про це першим повідомив очільник угорського МЗС Петер Сійярто.

Що цікаво, його заява пролунала наступного дня після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Як стверджує угорський дипломат, перемовини у Штатах підтвердили, що "не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах".

Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

Варто зазначити, що поки шеф угорської дипломатії не розкрив жодних подробиць і не пояснив, що цього разу замислила команда Віктора Орбана.

Трамп проводить непублічні перемовини з Орбаном щодо України

Нещодавно західні медіа дізналися, що після 5 листопада майбутній президент США провів кілька телефонних розмов з Орбаном, які у ЗМІ не були жодним чином висвітлені.

Фото: x.com/PM_ViktorOrban

У центрі уваги політиків була ситуація в Україні та можливі шляхи завершення війни, яку продовжує Росія.

Ба більше, інсайдери журналістів розповіли, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.

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