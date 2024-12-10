В Угорщині оголосили одразу дві "миротворчі події" щодо України

Команда угорського лідера Віктора Орбана планує уже цього тижня продовжити свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Команда Віктора Орбана заявила про намір продовжувати “миротворчі ініціативи” для завершення війни.
- Детальніше про наміри Угорщини стане відомо найближчими днями.
- Трамп продовжує проводити таємні перемовини щодо України з Віктором Орбаном.
В Угорщині анонсували нові “миротворчі події”
Про це першим повідомив очільник угорського МЗС Петер Сійярто.
Що цікаво, його заява пролунала наступного дня після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
Як стверджує угорський дипломат, перемовини у Штатах підтвердили, що "не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах".
Варто зазначити, що поки шеф угорської дипломатії не розкрив жодних подробиць і не пояснив, що цього разу замислила команда Віктора Орбана.
Трамп проводить непублічні перемовини з Орбаном щодо України
Нещодавно західні медіа дізналися, що після 5 листопада майбутній президент США провів кілька телефонних розмов з Орбаном, які у ЗМІ не були жодним чином висвітлені.
У центрі уваги політиків була ситуація в Україні та можливі шляхи завершення війни, яку продовжує Росія.
Ба більше, інсайдери журналістів розповіли, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.
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