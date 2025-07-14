В Венгрии устроили истерику по поводу финансирования оружия США для Украины
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В Венгрии устроили истерику по поводу финансирования оружия США для Украины

Сийярто
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Источник:  online.ua

Венгрия отказалась участвовать в совместных финансированиях американского оружия для Украины. Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни вооружение.

Главные тезисы

  • Венгрия отказалась финансировать американское оружие для Украины, не предоставив ни деньги, ни вооружение.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение по поводу возможного финансирования оружия для Украины со стороны США.

Сийярто бьется в истерике по поводу оружия для Украины

Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто цитируют венгерские медиа.

Глава МИД отверг возможность финансирования американского оружия для Украины, если США официально обратятся в ЕС с такой инициативой.

Сийярто заявил, что "деньги венгерского народа, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину".

Несмотря на это, венгерский министр выразил уверенность, что поставки вооружения не будут противоречить мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его мнению, "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп".

Сийярто также упрекнул, что мирные усилия Трампа "могли бы быть намного успешнее в последние месяцы, если бы им не препятствовали европейские и украинские лидеры".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил готовность приобрести оружие у США. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и ракетах к ним.

Накануне Трамп сообщил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет ЕС.

Кроме того, уже 14 июля ожидается важное объявление США по вооружениям для Украины. По данным Axios, Трамп представит "агрессивный" план военной поддержки, в который могут войти ракеты с дальностью.

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