В Венгрии устроили истерику по поводу финансирования оружия США для Украины

Венгрия отказалась участвовать в совместных финансированиях американского оружия для Украины. Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни вооружение.
Главные тезисы
- Венгрия отказалась финансировать американское оружие для Украины, не предоставив ни деньги, ни вооружение.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение по поводу возможного финансирования оружия для Украины со стороны США.
Сийярто бьется в истерике по поводу оружия для Украины
Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто цитируют венгерские медиа.
Глава МИД отверг возможность финансирования американского оружия для Украины, если США официально обратятся в ЕС с такой инициативой.
Сийярто заявил, что "деньги венгерского народа, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину".
Сийярто также упрекнул, что мирные усилия Трампа "могли бы быть намного успешнее в последние месяцы, если бы им не препятствовали европейские и украинские лидеры".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил готовность приобрести оружие у США. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и ракетах к ним.
Накануне Трамп сообщил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет ЕС.
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