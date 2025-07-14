В Венгрии устроили истерику по поводу финансирования оружия США для Украины

Венгрия отказалась участвовать в совместных финансированиях американского оружия для Украины. Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни вооружение.

Сийярто бьется в истерике по поводу оружия для Украины

Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто цитируют венгерские медиа.

Глава МИД отверг возможность финансирования американского оружия для Украины, если США официально обратятся в ЕС с такой инициативой.

Сийярто заявил, что "деньги венгерского народа, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину".

Несмотря на это, венгерский министр выразил уверенность, что поставки вооружения не будут противоречить мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его мнению, "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп". Поделиться

Сийярто также упрекнул, что мирные усилия Трампа "могли бы быть намного успешнее в последние месяцы, если бы им не препятствовали европейские и украинские лидеры".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил готовность приобрести оружие у США. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и ракетах к ним.

Накануне Трамп сообщил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет ЕС.