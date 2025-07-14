В Угорщині влаштували істерику з приводу фінансування зброї США для України
Категорія
Політика
Дата публікації

В Угорщині влаштували істерику з приводу фінансування зброї США для України

Сійярто
Read in English
Джерело:  online.ua

Угорщина відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння.

Головні тези:

  • Угорщина відмовилася взяти участь у фінансуванні американської зброї для України, не надавши гроші чи озброєння.
  • Міністр закордонних справ Угорщини відкинув можливість такого фінансування з боку США, якщо ця ініціатива буде спрямована до ЄС.

Сійярто б’ється в істериці щодо зброї для України

Заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто цитують угорські медіа.

Глава МЗС відкинув можливість фінансування американської зброї для України, якщо США офіційно звернуться до ЄС з такою ініціативою.

Сійярто заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".

Попри це, угорський міністр висловив упевненість, що постачання озброєння не суперечитиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. На його думку, "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп".

Сійярто також дорікнув, що мирні зусилля Трампа "могли б бути набагато успішнішими в останні місяці, якби їм не чинили перешкод європейські та українські лідери".

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив готовність придбати зброю у США. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.

Напередодні Трамп повідомив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде ЄС.

Крім того, вже 14 липня очікується важливе оголошення США щодо озброєнь для України. За даними Axios, Трамп представить "агресивний" план військової підтримки, до якого можуть увійти ракети з дальністю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Звинуватили у шпигунстві. Угорщина цинічно депортувала ще одного українця
Угорщина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Словаччина і Угорщина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США та Угорщина будуть допомагати ЗСУ, попри позицію Трампа й Орбана
НАТО
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?