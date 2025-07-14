В Угорщині влаштували істерику з приводу фінансування зброї США для України

Угорщина відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння.
Головні тези:
- Угорщина відмовилася взяти участь у фінансуванні американської зброї для України, не надавши гроші чи озброєння.
- Міністр закордонних справ Угорщини відкинув можливість такого фінансування з боку США, якщо ця ініціатива буде спрямована до ЄС.
Сійярто б’ється в істериці щодо зброї для України
Заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто цитують угорські медіа.
Глава МЗС відкинув можливість фінансування американської зброї для України, якщо США офіційно звернуться до ЄС з такою ініціативою.
Сійярто заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".
Сійярто також дорікнув, що мирні зусилля Трампа "могли б бути набагато успішнішими в останні місяці, якби їм не чинили перешкод європейські та українські лідери".
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив готовність придбати зброю у США. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.
Напередодні Трамп повідомив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде ЄС.
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