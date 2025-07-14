В Угорщині влаштували істерику з приводу фінансування зброї США для України

Угорщина відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння.

Сійярто б’ється в істериці щодо зброї для України

Заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто цитують угорські медіа.

Глава МЗС відкинув можливість фінансування американської зброї для України, якщо США офіційно звернуться до ЄС з такою ініціативою.

Сійярто заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".

Попри це, угорський міністр висловив упевненість, що постачання озброєння не суперечитиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. На його думку, "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп". Поширити

Сійярто також дорікнув, що мирні зусилля Трампа "могли б бути набагато успішнішими в останні місяці, якби їм не чинили перешкод європейські та українські лідери".

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив готовність придбати зброю у США. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.

Напередодні Трамп повідомив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде ЄС.