В ВМС ответили, что могло бы ускорить победу Украины в войне

Украина бы выиграла войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России британским и другим западным оружием.

Как Украина могла бы ускорить победу

Как рассказал командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа, чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и определенные возможности для уничтожения инфраструктурных объектов РФ, тем быстрее мы победим.

По мнению Неижпапы, если бы у Украины были большие возможности в вопросе оружия, война бы разворачивалась иначе.

Если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно, враг вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя, — добавил вицеадмирал. Поделиться

Также командующий ВМС подчеркнул, что враг, зная боевые возможности Вооруженных сил Украины, соответственно "реагирует на наши действия".

Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет потасовки... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит, — сказал Неижпапа. Поделиться

Какая ситуация в море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина получит военные корабли, чтобы защитить суда, которые будут следовать "зерновому коридору".

Ранее командующий ВМС заявил, что Корабли под флагом Военно-морского флота России будут законными целями для Украины, даже если они находятся в любом месте мирового океана.