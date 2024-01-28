У ВМС відповіли, що могло б пришвидшити перемогу України у війні

Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по території Росії британською та іншою західною зброєю.
Як Україна могла б пришвидшити перемогу
Як розповів командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, чим швидше Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів РФ, тим швидше ми переможемо.
На думку Неїжпапи, якби в України були більші можливості у питанні зброї, то війна розгорталася б інакше.
Також командувач ВМС наголосив, що ворог, знаючи бойові можливості Збройних сил України, відповідно "реагує на наші дії".
Яка ситуація у морі
Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.
Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримає військові кораблі, щоб захистити судна, які йтимуть "зерновим коридором".
Раніше командувач ВМС заявив, що Кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть законними цілями для України, навіть якщо знаходяться у будь-якому місці світового океану.
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