В ВМС Украины объяснили важность для РФ пораженного корабля "Коммуна"

Несмотря на серьезный возраст, спасательный корабль Коммуна, который накануне поразили Силы обороны, был уникальным.
Чем для РФ важен пораженный корабль "Коммуна"
Он также добавил, что, несмотря на систематическое уничтожение, Россия продолжает удерживать большое количество кораблей Черноморского флота в оккупированном Крыму.
Кроме того, спикер военно-морских сил рассказал, какова тактика РФ после смены командующего Черноморским флотом.
По его словам, в настоящее время корабли Черноморского флота РФ остаются в пунктах базирования. Враг пытается усилить меры по патрулированию акватории для того, чтобы обезопасить остатки своих кораблей.
Что известно об ударе по "Коммуне"
В ночь на 9 апреля в бухте оккупированного Севастополя раздались взрывы. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что сработала воздушная оборона, а объекты инфраструктуры не пострадали.
Позже появилась информация о том, что удар был нанесен по одному из кораблей РФ в Севастополе. Позже РосСМИ подтвердили, что в результате удара был поражен спасательный корабль "Коммуна".
Эту информацию со временем подтвердил Дмитрий Плетенчук, заявив, что характер повреждений верифицируется.
Важность этого судна оценило издание Forbes, заявив, что без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки.
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