В ВМС Украины объяснили важность для РФ пораженного корабля "Коммуна"

Несмотря на серьезный возраст, спасательный корабль Коммуна, который накануне поразили Силы обороны, был уникальным.

Чем для РФ важен пораженный корабль "Коммуна"

Это судно выполняло свои задачи до последнего, оно имело на борту необходимое оборудование, были подводные дроны. Оно использовалось для поиска интересующих руководство ЧФ элементов на месте гибели крейсера Москва, он соответствующие дроны опускал на эти локации. Последним его назначением стало прикрытие собственным корпусом боевых кораблей в гавани — враг выбрал за тактику хоронить одни единицы за другими в Крыму, — объяснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Поделиться

Он также добавил, что, несмотря на систематическое уничтожение, Россия продолжает удерживать большое количество кораблей Черноморского флота в оккупированном Крыму.

Но это второстепенные корабли, самые ценные активы в Новороссийске. В Крыму остаются на ремонте большие десантные корабли, суда снабжения, минные тральники, все то, чем РФ готова пожертвовать, чтобы сохранить свой боевой функционал, — отметил Плетенчук. Поделиться

Кроме того, спикер военно-морских сил рассказал, какова тактика РФ после смены командующего Черноморским флотом.

Надо понимать, что все это одна школа. И ожидать каких-либо чрезвычайных изменений не стоит. Они частично изменили тактику, усилив воздушный компонент, патрулирование прибрежной полосы дронами, вертолетами. Но эта тактика осталась ему в наследство. В целом же они продолжают искать выход из этой ситуации, когда они вынуждены находиться в обороне, — сказал Плетенчук.

По его словам, в настоящее время корабли Черноморского флота РФ остаются в пунктах базирования. Враг пытается усилить меры по патрулированию акватории для того, чтобы обезопасить остатки своих кораблей.

Наибольшей угрозой для Украины остаются носители крылатых ракет, морские платформы, способные их запускать. Среди них есть и подлодки, среди них сейчас насчитывается три единицы. И эти объекты сложнее поражать. Но любая подлодка все равно базируется в пункте базирования в надводном положении, — подытожил Плетенчук. Поделиться

Что известно об ударе по "Коммуне"

В ночь на 9 апреля в бухте оккупированного Севастополя раздались взрывы. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что сработала воздушная оборона, а объекты инфраструктуры не пострадали.

Позже появилась информация о том, что удар был нанесен по одному из кораблей РФ в Севастополе. Позже РосСМИ подтвердили, что в результате удара был поражен спасательный корабль "Коммуна".

Эту информацию со временем подтвердил Дмитрий Плетенчук, заявив, что характер повреждений верифицируется.

Важность этого судна оценило издание Forbes, заявив, что без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки.