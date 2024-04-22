У ВМС України пояснили важливість для РФ враженого корабля "Коммуна"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС України пояснили важливість для РФ враженого корабля "Коммуна"

коммуна
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Не зважаючи на серйозний вік, рятувальний корабель "Коммуна", який напередодні вразили Сили оборони, був унікальним.

Чим для РФ важливий вражений корабель "Коммуна"

Це судно виконувало свої завдання до останнього, воно мало на борту необхідне обладнання, були підводні дрони. Воно використовувалося для пошуку елементів, які цікавили керівництво ЧФ на місці загибелі крейсера Москва, він відповідні дрони опускав на ці локації. Останнім його призначенням стало прикриття власним корпусом бойових кораблів у гавані — ворог обрав за тактику ховати одні одиниці за іншими у Криму, — пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що попри систематичне знищення, Росія продовжує утримувати велику кількість кораблів Чорноморського флоту в окупованому Криму.

Але це другорядні кораблі, найцінніші активи знаходяться в Новоросійську. У Криму залишаються на ремонті великі десантні кораблі, судна забезпечення, мінні тральники, все те, чим РФ готова пожертвувати, аби зберігти свій бойовий функціонал, — зазначив Плетенчук.

Крім того, речник військово-морських сил розповів, якою є тактика РФ після зміни командувача Чорноморським флотом.

Треба розуміти, що все це — одна школа. Й очікувати якихось надзвичайних змін не варто. Вони частково змінили тактику, посиливши повітряний компонент, патрулювання прибережної смуги дронами, гелікоптерами. Але ця тактика залишилася йому у спадок. Загалом же вони продовжують шукати вихід з цієї ситуації, коли вони вимушені знаходитися в обороні, — сказав Плетенчук.

За його словами, наразі кораблі Чорноморського флоту РФ залишаються у пунктах базування. Ворог намагається посилити заходи з патрулювання акваторії для того, щоб убезпечити залишки своїх кораблів.

Найбільшою загрозою для України залишаються носії крилатих ракет, морські платформи, які здатні їх запускати. Серед них є й підводні човни, серед них зараз налічуються три одиниці. І ці об'єкти складніше уражати. Але будь-який підводний човен усе одно базується в пункті базування в надводному положенні, — підсумував Плетенчук.

Що відомо про удар по "Коммуні"

У ніч на 9 квітня в бухті окупованого Севастополя пролунали вибухи. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що спрацювала повітряна оборона, а об'єкти інфраструктури не постраждали.

Згодом з'явилася інформація про те, що удар був нанесений по одному з кораблів РФ у Севастополі. Пізніше РосЗМІ підтвердили, що внаслідок удару, був уражений рятувальний корабель "Коммуна".

Цю інформацію з часом підтвердив і Дмитро Плетенчук, заявивши, що характер пошкоджень верифікується.

Важливість цього судна оцінило видання Forbes, заявивши, що без "Коммуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки.

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