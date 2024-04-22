У ВМС України пояснили важливість для РФ враженого корабля "Коммуна"

Не зважаючи на серйозний вік, рятувальний корабель "Коммуна", який напередодні вразили Сили оборони, був унікальним.
Чим для РФ важливий вражений корабель "Коммуна"
Він також додав, що попри систематичне знищення, Росія продовжує утримувати велику кількість кораблів Чорноморського флоту в окупованому Криму.
Крім того, речник військово-морських сил розповів, якою є тактика РФ після зміни командувача Чорноморським флотом.
За його словами, наразі кораблі Чорноморського флоту РФ залишаються у пунктах базування. Ворог намагається посилити заходи з патрулювання акваторії для того, щоб убезпечити залишки своїх кораблів.
Що відомо про удар по "Коммуні"
У ніч на 9 квітня в бухті окупованого Севастополя пролунали вибухи. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що спрацювала повітряна оборона, а об'єкти інфраструктури не постраждали.
Згодом з'явилася інформація про те, що удар був нанесений по одному з кораблів РФ у Севастополі. Пізніше РосЗМІ підтвердили, що внаслідок удару, був уражений рятувальний корабель "Коммуна".
Цю інформацію з часом підтвердив і Дмитро Плетенчук, заявивши, що характер пошкоджень верифікується.
Важливість цього судна оцінило видання Forbes, заявивши, що без "Коммуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки.
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