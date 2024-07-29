В Волгоградской области РФ с пути слетели 8 пассажирских вагонов — видео

Причиной схода вагонов пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области стал грузовик, который врезался в поезд. Пока известно о десятках пострадавших.

В России произошла масштабная авария на железной дороге

Как отмечают росСМИ, авария произошла, когда на железнодорожный переезд выехал КамАЗ. Он врезался в пассажирский поезд "Казань-Адлер". В результате этого с колеи сошли 8 вагонов.

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

В настоящее время более 320 человек и 100 единиц техники задействованы в ликвидации последствий аварии на железной дороге под Волгоградом. Кроме этого к вылету готовят два вертолета Ми-8.

Представительница МВД РФ Ирина Волк сообщила, что водитель грузовика, с которым столкнулся поезд, госпитализирован.

Что известно о предварительных авариях на железных дорогах РФ

26 июня пассажирский поезд взлетел с путей в воду на одной из гонок в республике Коми в России.

По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

В результате аварии было известно о минимум 70 пострадавших — у всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. В опрокинутых вагонах ехало 150 пассажиров. Погибших нет.