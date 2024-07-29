В Волгоградской области РФ с пути слетели 8 пассажирских вагонов — видео

Причиной схода вагонов пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области стал грузовик, который врезался в поезд. Пока известно о десятках пострадавших.
Главные тезисы
- Более 320 человек и 100 единиц техники задействованы в работах по ликвидации последствий аварии.
- Представительница МВД РФ сообщила о госпитализации водителя грузовика, участвовавшего в столкновении.
- За последние дни в России произошли несколько аварий на железных дорогах, вызванных различными обстоятельствами.
В России произошла масштабная авария на железной дороге
Как отмечают росСМИ, авария произошла, когда на железнодорожный переезд выехал КамАЗ. Он врезался в пассажирский поезд "Казань-Адлер". В результате этого с колеи сошли 8 вагонов.
Точное количество пострадавших пока неизвестно.
В настоящее время более 320 человек и 100 единиц техники задействованы в ликвидации последствий аварии на железной дороге под Волгоградом. Кроме этого к вылету готовят два вертолета Ми-8.
Представительница МВД РФ Ирина Волк сообщила, что водитель грузовика, с которым столкнулся поезд, госпитализирован.
Что известно о предварительных авариях на железных дорогах РФ
26 июня пассажирский поезд взлетел с путей в воду на одной из гонок в республике Коми в России.
По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.
В результате аварии было известно о минимум 70 пострадавших — у всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. В опрокинутых вагонах ехало 150 пассажиров. Погибших нет.
Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе поезда было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.
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