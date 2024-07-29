У Волгоградській області РФ з колії злетіли 8 пасажирських вагонів — відео

Причиною сходження вагонів пасажирського поїзда “Казань-Адлер” у Волгоградській області стала вантажівка, яка врізалася у потяг. Наразі відомо про десятки постраждалих.
Головні тези:
- Внаслідок аварії зійшли з колії 8 вагонів, при цьому точна кількість постраждалих ще невідома.
- На місці події задіяно понад 320 осіб та 100 одиниць техніки для ліквідації наслідків аварії.
- Варто відзначити, що в Росії нещодавно сталася інша аварія на залізниці, коли пасажирський потяг злетів з колій в республіці Комі.
У Росії сталася масштабна аварія на залізниці
Як зазначають росЗМІ, аварія сталася, коли на залізничний переїзд виїхав КамАЗ. Він врізався в пасажирський поїзд “Казань-Адлер”. В результаті цього, з колії зішли 8 вагонів.
Точна кількість постраждалих наразі невідома.
Наразі понад 320 осіб та 100 одиниць техніки задіяно у ліквідації наслідків аварії на залізниці під Волгоградом. Окрім цього до вильоту готують два вертольоти Мі-8.
Представниця МВС РФ Ірина Волк повідомила, що водія вантажівки, з якою зіткнувся потяг, госпіталізовано.
Що відомо про попередні аварії на залізницях РФ
26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.
За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута — Новоросійськ.
Внаслідок аварії було відомо про мінімум 70 постраждалих — у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає.
Всього до Новоросійська з Воркути прямували 232 людини. У складі потяга було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.
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