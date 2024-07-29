У Волгоградській області РФ з колії злетіли 8 пасажирських вагонів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Волгоградській області РФ з колії злетіли 8 пасажирських вагонів — відео

У Волгоградській області РФ з колії злетіли 8 пасажирських вагонів — відео
Джерело:  online.ua

Причиною сходження вагонів пасажирського поїзда “Казань-Адлер” у Волгоградській області стала вантажівка, яка врізалася у потяг. Наразі відомо про десятки постраждалих.

Головні тези:

 

  • Внаслідок аварії зійшли з колії 8 вагонів, при цьому точна кількість постраждалих ще невідома.
  • На місці події задіяно понад 320 осіб та 100 одиниць техніки для ліквідації наслідків аварії.
  • Варто відзначити, що в Росії нещодавно сталася інша аварія на залізниці, коли пасажирський потяг злетів з колій в республіці Комі.

У Росії сталася масштабна аварія на залізниці

Як зазначають росЗМІ, аварія сталася, коли на залізничний переїзд виїхав КамАЗ. Він врізався в пасажирський поїзд “Казань-Адлер”. В результаті цього, з колії зішли 8 вагонів.

Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Наразі понад 320 осіб та 100 одиниць техніки задіяно у ліквідації наслідків аварії на залізниці під Волгоградом. Окрім цього до вильоту готують два вертольоти Мі-8.

Представниця МВС РФ Ірина Волк повідомила, що водія вантажівки, з якою зіткнувся потяг, госпіталізовано.

Що відомо про попередні аварії на залізницях РФ

26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.

За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута — Новоросійськ.

Внаслідок аварії було відомо про мінімум 70 постраждалих — у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає.

Всього до Новоросійська з Воркути прямували 232 людини. У складі потяга було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Під Волгоградом палав вантажний потяг з паливом — відео
Пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії пасажирський потяг "злетів" з рейок у воду — відео
Потяг
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії сталися аварії на залізниці у двох областях — відео
залізниця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?