У Волгоградській області РФ з колії злетіли 8 пасажирських вагонів — відео

Причиною сходження вагонів пасажирського поїзда “Казань-Адлер” у Волгоградській області стала вантажівка, яка врізалася у потяг. Наразі відомо про десятки постраждалих.

У Росії сталася масштабна аварія на залізниці

Як зазначають росЗМІ, аварія сталася, коли на залізничний переїзд виїхав КамАЗ. Він врізався в пасажирський поїзд “Казань-Адлер”. В результаті цього, з колії зішли 8 вагонів.

Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Наразі понад 320 осіб та 100 одиниць техніки задіяно у ліквідації наслідків аварії на залізниці під Волгоградом. Окрім цього до вильоту готують два вертольоти Мі-8.

Представниця МВС РФ Ірина Волк повідомила, що водія вантажівки, з якою зіткнувся потяг, госпіталізовано.

Що відомо про попередні аварії на залізницях РФ

26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.

За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута — Новоросійськ.

Внаслідок аварії було відомо про мінімум 70 постраждалих — у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає.