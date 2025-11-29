В Воздушных силах назвали сроки новых массированных ударов РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах назвали сроки новых массированных ударов РФ по Украине

Игнат
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупанты пока имеют потенциал наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю. Этот потенциал временно сохраняется, несмотря на проблемы в оборонной промышленности РФ.

Главные тезисы

  • У Российских оккупантов есть потенциал наносить массированные удары по Украине 1-2 раза в неделю.
  • Усиление поставок зенитных боеприпасов от западных партнеров необходимо для защиты от ракетно-дроновых атак.
  • Несмотря на проблемы в российской оборонной промышленности, массированные атаки с РФ будут продолжаться, предупреждает начальник ВСУ.

Россия имеет потенциал для массированных ударов по Украине 1-2 раза в неделю — Игнат

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

У нас есть статистика, здесь думать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что у России достаточно средств, которые производит.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Игнат отметил, что, несмотря на удары по российским оборонным заводам, массированные ракетно-дроновые атаки будут продолжаться. Продолжается осенне-зимний период, когда россияне традиционно активизируют теракты против энергетики.

Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по поводу наращивания поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого будет трудно защищать страну с такими обстрелами.

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет разных типов и 596 дронов. 558 беспилотников и 19 ракет были сбиты Силами обороны. Главной целью окупантов были Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев — возросло количество погибших
КГВА
В Киеве растет количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев — известно уже о 7 погибших
Виталий Кличко
Атака России на Киев – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 человека погибли и 15 пострадали в результате атаки РФ на Киев
Виталий Кличко
Новая атака РФ на Киев - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?