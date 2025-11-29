В Воздушных силах назвали сроки новых массированных ударов РФ по Украине

Российские оккупанты пока имеют потенциал наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю. Этот потенциал временно сохраняется, несмотря на проблемы в оборонной промышленности РФ.

Россия имеет потенциал для массированных ударов по Украине 1-2 раза в неделю — Игнат

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

У нас есть статистика, здесь думать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что у России достаточно средств, которые производит. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Игнат отметил, что, несмотря на удары по российским оборонным заводам, массированные ракетно-дроновые атаки будут продолжаться. Продолжается осенне-зимний период, когда россияне традиционно активизируют теракты против энергетики.

Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по поводу наращивания поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого будет трудно защищать страну с такими обстрелами. Поделиться

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет разных типов и 596 дронов. 558 беспилотников и 19 ракет были сбиты Силами обороны. Главной целью окупантов были Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.