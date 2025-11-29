В Воздушных силах назвали сроки новых массированных ударов РФ по Украине

Российские оккупанты пока имеют потенциал наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю. Этот потенциал временно сохраняется, несмотря на проблемы в оборонной промышленности РФ.
Главные тезисы
- У Российских оккупантов есть потенциал наносить массированные удары по Украине 1-2 раза в неделю.
- Усиление поставок зенитных боеприпасов от западных партнеров необходимо для защиты от ракетно-дроновых атак.
- Несмотря на проблемы в российской оборонной промышленности, массированные атаки с РФ будут продолжаться, предупреждает начальник ВСУ.
Россия имеет потенциал для массированных ударов по Украине 1-2 раза в неделю — Игнат
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что, несмотря на удары по российским оборонным заводам, массированные ракетно-дроновые атаки будут продолжаться. Продолжается осенне-зимний период, когда россияне традиционно активизируют теракты против энергетики.
В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет разных типов и 596 дронов. 558 беспилотников и 19 ракет были сбиты Силами обороны. Главной целью окупантов были Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.
