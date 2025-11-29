У Повітряних силах назвали терміни нових масованих ударів РФ по Україні

Російські окупанти поки що мають потенціал завдавати масовані ракетно-дронові удари по Україні один-два рази на тиждень. Цей потенціал тимчасово зберігається попри проблеми в оборонній промисловості РФ.
Головні тези:
- Російські окупанти здатні здійснювати масовані удари по Україні 1-2 рази на тиждень, попри проблеми в оборонній промисловості РФ.
- Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, застерігає про регулярні ракетно-дронові атаки з боку Росії.
- Україна звертається до західних партнерів для посилення постачання зенітних боєприпасів, необхідних для захисту від російських ударів.
Росія має потенціал для масованих ударів по Україні 1-2 рази на тиждень — Ігнат
Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат зазначив, що попри удари по російських оборонних заводах, масовані ракетно-дронові атаки будуть продовжуватися. Триває осінньо-зимовий період, коли росіяни традиційно активізують теракти проти енергетики.
У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. 558 безпілотників та 19 ракет було збито Силами оборони. Головною ціллю окупантів були Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.
