У Повітряних силах назвали терміни нових масованих ударів РФ по Україні

Російські окупанти поки що мають потенціал завдавати масовані ракетно-дронові удари по Україні один-два рази на тиждень. Цей потенціал тимчасово зберігається попри проблеми в оборонній промисловості РФ.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ми маємо статистику, тут гадати нічого не потрібно. Раз-два в тиждень, на жаль, є такі масовані удари, а це говорить про те, що Росія має достатньо засобів, які виготовляє. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

Ігнат зазначив, що попри удари по російських оборонних заводах, масовані ракетно-дронові атаки будуть продовжуватися. Триває осінньо-зимовий період, коли росіяни традиційно активізують теракти проти енергетики.

Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємось до наших західних партнерів щодо нарощення нам постачання зенітних боєприпасів, передусім ракет. Розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами.

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. 558 безпілотників та 19 ракет було збито Силами оборони. Головною ціллю окупантів були Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.