У Повітряних силах назвали терміни нових масованих ударів РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах назвали терміни нових масованих ударів РФ по Україні

Ігнат
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські окупанти поки що мають потенціал завдавати масовані ракетно-дронові удари по Україні один-два рази на тиждень. Цей потенціал тимчасово зберігається попри проблеми в оборонній промисловості РФ.

Головні тези:

  • Російські окупанти здатні здійснювати масовані удари по Україні 1-2 рази на тиждень, попри проблеми в оборонній промисловості РФ.
  • Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, застерігає про регулярні ракетно-дронові атаки з боку Росії.
  • Україна звертається до західних партнерів для посилення постачання зенітних боєприпасів, необхідних для захисту від російських ударів.

Росія має потенціал для масованих ударів по Україні 1-2 рази на тиждень — Ігнат

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ми маємо статистику, тут гадати нічого не потрібно. Раз-два в тиждень, на жаль, є такі масовані удари, а це говорить про те, що Росія має достатньо засобів, які виготовляє.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

Ігнат зазначив, що попри удари по російських оборонних заводах, масовані ракетно-дронові атаки будуть продовжуватися. Триває осінньо-зимовий період, коли росіяни традиційно активізують теракти проти енергетики.

Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємось до наших західних партнерів щодо нарощення нам постачання зенітних боєприпасів, передусім ракет. Розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами.

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. 558 безпілотників та 19 ракет було збито Силами оборони. Головною ціллю окупантів були Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Київ — зросла кількість загиблих
КМВА
У Києві зростає кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Київ — відомо вже про 7 загиблих
Віталій Кличко
Атака Росії на Київ - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 людини загинули та 15 постраждали внаслідок атаки РФ на Київ
Віталій Кличко
Нова атака РФ на Київ - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?