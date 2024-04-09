В Воздушных силах раскрыли новую тактику ракетных ударов РФ по Украине

Между массированными обстрелами оккупанты ведут разведку с помощью БПЛА.
Россия применяет новые ракеты при обстрелах Украины
Ракеты, которыми Россия обстреливает сейчас Украину, были изготовлены в 2023-2024 годах.
Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Спикер напомнил, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на складах в России может храниться до 950 ракет, но сколько из них может быть применено сейчас — неизвестно. По его словам, сейчас враг накапливает ракеты для последующих массовых обстрелов Украины.
Евлаш сообщил, что сейчас Россия продолжает применять тактику использования "Шахедов" для разведки мест базирования украинских ПВО, радаров, электростанций.
Евлаш также сообщил, что сегодня был сбит разведывательный беспилотник "Орлан 10" над акваторией Черного моря. По его словам, российские дроны там работают постоянно. Спикер напомнил, что недавно удалось сбить тактический беспилотник "Форпост" за 7 млн долл, который, вероятно, выполнял разведывательную функцию.
Также постоянно фиксируется перемещение малозаметных дронов из композитных материалов, плохо отражающихся на радарах. Они почти постоянно находятся в воздушном пространстве вблизи Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация с боеприпасами в России
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник отмечает, что российские оккупационные войска имеют возможность выпускать не менее 5 раз больше артиллерийских снарядов, чем Силы обороны Украины.
Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину производства снарядов в России оценивалось на уровне 125-130 тыс в месяц. В Штатах этот показатель едва достигал 15 тыс. Америка вышла на 50 тыс снарядов только минувшей осенью, а 80 тыс сможет производить, возможно, осенью 2024-го.
Черник отмечает, что россияне сумели увеличить до 30% производство взрывчатых веществ и самого железа. Противник стоит на отметке 150-170 тыс снарядов в месяц. Кроме того, патронные заводы в России работают в полную силу.
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