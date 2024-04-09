В Воздушных силах раскрыли новую тактику ракетных ударов РФ по Украине

Россия применяет новые ракеты при обстрелах Украины

Ракеты, которыми Россия обстреливает сейчас Украину, были изготовлены в 2023-2024 годах.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Как отмечают наши коллеги из Научно-исследовательского экспертного центра, занимающиеся изучением обломков [российских ракет], они "свежие", то есть только ракета была изготовлена и сразу применяется. Об этом свидетельствуют свежие компоненты, изготовленные в ближайшие месяцы. Илья Евлаш Спикер ВС ВСУ

Спикер напомнил, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на складах в России может храниться до 950 ракет, но сколько из них может быть применено сейчас — неизвестно. По его словам, сейчас враг накапливает ракеты для последующих массовых обстрелов Украины.

Евлаш сообщил, что сейчас Россия продолжает применять тактику использования "Шахедов" для разведки мест базирования украинских ПВО, радаров, электростанций.

Враг понимает, что в скором времени мы можем получить достаточно мощное оружие от западных партнеров, поэтому цель у них неизменная — поражение критической инфраструктуры на территории Украины. Поделиться

Евлаш также сообщил, что сегодня был сбит разведывательный беспилотник "Орлан 10" над акваторией Черного моря. По его словам, российские дроны там работают постоянно. Спикер напомнил, что недавно удалось сбить тактический беспилотник "Форпост" за 7 млн долл, который, вероятно, выполнял разведывательную функцию.

Также постоянно фиксируется перемещение малозаметных дронов из композитных материалов, плохо отражающихся на радарах. Они почти постоянно находятся в воздушном пространстве вблизи Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация с боеприпасами в России

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник отмечает, что российские оккупационные войска имеют возможность выпускать не менее 5 раз больше артиллерийских снарядов, чем Силы обороны Украины.

По состоянию на февраль 2022 года в арсенале России было от 15 до 20 млн снарядов 152 и 121 калибра. В то время как США имели всего 2,5 млн боеприпасов 152 калибра. Поделиться

Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину производства снарядов в России оценивалось на уровне 125-130 тыс в месяц. В Штатах этот показатель едва достигал 15 тыс. Америка вышла на 50 тыс снарядов только минувшей осенью, а 80 тыс сможет производить, возможно, осенью 2024-го.