У Повітряних силах розкрили нову тактику ракетних ударів РФ по Україні

Росія застосовує нові ракети при обстрілах України

Ракети, якими Росія обстрілює зараз Україну, були виготовлені в 2023 — 2024 роках.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як зазначають наші колеги з Науково-дослідного експертного центру, які займаються вивченням уламків [російських ракет], вони є "свіжими", тобто тільки ракета була виготовлена і відразу застосовується. Про це свідчать свіжі компоненти, які виготовлені протягом найближчих місяців. Ілля Євлаш Спікер ПС ЗСУ

Спікер нагадав, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на складах в Росії може зберігатися до 950 ракет, але скільки з них можуть бути застосувана зараз — не відомо. За його словами, зараз ворог накопичує ракети для наступних масованих обстрілів України.

Євлаш повідомив, що зараз Росія продовжує застосовувати тактику використання "Шахедів" для розвідування місць базування української ППО, радарів, електростанцій.

Ворог розуміє, що незабаром ми можемо отримати досить потужну зброю від західних партнерів, тому ціль у них незмінна — ураження критичної інфрастуктури на території України. Поширити

Євлаш також повідомив, що сьогодні було збито розвідувальний безпілотник "Орлан 10" над акваторією Чорного моря. За його словами, російські дрони працюють там постійно. Спікер нагадав, що нещодавно вдалося збити тактичний безпілотник "Форпост"" за 7 млн дол, який, ймовірно, виконував розвідувальну функцію.

Також постійно фіксується переміщення малопомітних дронів з композитних матеріалів, які погано відбиваються на радарах. Вони майже постійно знаходяться в повітряному просторі поблизу Харківщини, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація з боєприпасами у Росії

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначає, що російські окупаційні війська мають можливість випускати щонайменше в 5 разів більше артилерійських снарядів, ніж Сили оборони України.

Станом на лютий 2022 року в арсеналі Росії було від 15 до 20 млн снарядів 152 та 121 калібру. У той момент як США мали всього 2,5 млн боєприпасів 152 калібру. Поширити

Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництва снарядів в Росії оцінювалася на рівні 125-130 тис на місяць. У Штатах цей показник ледь сягав 15 тис. Америка вийшла на 50 тис снарядів лише минулої осені, а 80 тис зможе виробляти, можливо, восени 2024-го.