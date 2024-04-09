У Повітряних силах розкрили нову тактику ракетних ударів РФ по Україні

Між масованими обстрілами окупанти ведуть розвідку за допомогою БПЛА.
Росія застосовує нові ракети при обстрілах України
Ракети, якими Росія обстрілює зараз Україну, були виготовлені в 2023 — 2024 роках.
Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Спікер нагадав, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на складах в Росії може зберігатися до 950 ракет, але скільки з них можуть бути застосувана зараз — не відомо. За його словами, зараз ворог накопичує ракети для наступних масованих обстрілів України.
Євлаш повідомив, що зараз Росія продовжує застосовувати тактику використання "Шахедів" для розвідування місць базування української ППО, радарів, електростанцій.
Євлаш також повідомив, що сьогодні було збито розвідувальний безпілотник "Орлан 10" над акваторією Чорного моря. За його словами, російські дрони працюють там постійно. Спікер нагадав, що нещодавно вдалося збити тактичний безпілотник "Форпост"" за 7 млн дол, який, ймовірно, виконував розвідувальну функцію.
Також постійно фіксується переміщення малопомітних дронів з композитних матеріалів, які погано відбиваються на радарах. Вони майже постійно знаходяться в повітряному просторі поблизу Харківщини, Запорізької та Херсонської областей.
Ситуація з боєприпасами у Росії
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначає, що російські окупаційні війська мають можливість випускати щонайменше в 5 разів більше артилерійських снарядів, ніж Сили оборони України.
Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництва снарядів в Росії оцінювалася на рівні 125-130 тис на місяць. У Штатах цей показник ледь сягав 15 тис. Америка вийшла на 50 тис снарядів лише минулої осені, а 80 тис зможе виробляти, можливо, восени 2024-го.
Черник зазначає, що росіяни зуміли збільшити до 30% виробництво вибухових речовин й самого заліза. Противник стоїть на позначці 150-170 тис снарядів на місяць. Крім того, патронні заводи у Росії працюють на повну силу.
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