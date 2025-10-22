В Воздушных силах раскрыли особенности дроновых атак РФ по Украине

Во время атак Украины россияне применяют около 60% ударных БПЛА типа «Шахед» и 40% дронов-имитаторов.
Главные тезисы
- Российские дроновые атаки на Украину включают около 60% ударных БПЛА типа “Шахед” и 40% дронов-имитаторов.
- Украинская противовоздушная оборона сумела сбить или подавить 349 ракет и дронов из 433, запущенных Россией.
- Дроны-имитаторы, включая “Герберы”, также представляют опасность из-за возможного присутствия взрывчатки.
Россия использует 60% шахедов во время одной дроновой атаки по Украине
Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя вопрос, использует ли враг новые подходы во время атак.
Игнат напомнил, что дроны-имитаторы, в частности «Гербера», также опасны, ведь тоже могут иметь определенную нагрузку, в том числе и взрывчатку. Он отметил, что вместе с атаками БПЛА россияне запускают по разным направлениям большое количество крылатых, аэробалистических и авиационных ракет.
