В Воздушных силах раскрыли особенности дроновых атак РФ по Украине
В Воздушных силах раскрыли особенности дроновых атак РФ по Украине

шахеды
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Во время атак Украины россияне применяют около 60% ударных БПЛА типа «Шахед» и 40% дронов-имитаторов.

Главные тезисы

  • Российские дроновые атаки на Украину включают около 60% ударных БПЛА типа “Шахед” и 40% дронов-имитаторов.
  • Украинская противовоздушная оборона сумела сбить или подавить 349 ракет и дронов из 433, запущенных Россией.
  • Дроны-имитаторы, включая “Герберы”, также представляют опасность из-за возможного присутствия взрывчатки.

Россия использует 60% шахедов во время одной дроновой атаки по Украине

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя вопрос, использует ли враг новые подходы во время атак.

Нового ничего нет, потому что противник атакует объекты критической инфраструктуры, энергетику, газодобывающую отрасль. Мы видим регулярные удары, и запад нашей страны страдает, сегодня — Киевщина и другие регионы. Применяют они (русские, ред.) большое количество БПЛА. Около 60% — это «Шахеды», ударные БПЛА типа «Шахед», и дальше уже 40% — это, как мы говорили ранее, дроны-имитаторы.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ

Игнат напомнил, что дроны-имитаторы, в частности «Гербера», также опасны, ведь тоже могут иметь определенную нагрузку, в том числе и взрывчатку. Он отметил, что вместе с атаками БПЛА россияне запускают по разным направлениям большое количество крылатых, аэробалистических и авиационных ракет.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 349 ракет и дронов из 433 запущенных Россией с вечера 21 октября.

