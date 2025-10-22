В Воздушных силах раскрыли особенности дроновых атак РФ по Украине

Во время атак Украины россияне применяют около 60% ударных БПЛА типа «Шахед» и 40% дронов-имитаторов.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя вопрос, использует ли враг новые подходы во время атак.

Нового ничего нет, потому что противник атакует объекты критической инфраструктуры, энергетику, газодобывающую отрасль. Мы видим регулярные удары, и запад нашей страны страдает, сегодня — Киевщина и другие регионы. Применяют они (русские, ред.) большое количество БПЛА. Около 60% — это «Шахеды», ударные БПЛА типа «Шахед», и дальше уже 40% — это, как мы говорили ранее, дроны-имитаторы. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ

Игнат напомнил, что дроны-имитаторы, в частности «Гербера», также опасны, ведь тоже могут иметь определенную нагрузку, в том числе и взрывчатку. Он отметил, что вместе с атаками БПЛА россияне запускают по разным направлениям большое количество крылатых, аэробалистических и авиационных ракет.