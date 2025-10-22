У Повітряних силах розкрили особливості дронових атак РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах розкрили особливості дронових атак РФ по Україні

шахеди
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Під час атак України росіяни застосовують близько 60% ударних БПЛА типу «Шахед», і 40% дронів-імітаторів.

Головні тези:

  • Росія використовує близько 60% ударних БПЛА типу «Шахед» та 40% дронів-імітаторів під час дронових атак по Україні.
  • Українська протиповітряна оборона збила або подавила 349 ракет та дронів із 433, що були запущені Росією.
  • Дрони-імітатори, включаючи «Гербери», також є небезпечними через можливу наявність вибухівки.

Росія використовує 60% шахедів під час однієї дронової атаки по Україні

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання, чи використовує ворог нові підходи під час атак.

Нового нічого немає, бо противник атакує об'єкти критичної інфраструктури, енергетику, газовидобувну галузь. Ми бачимо регулярні удари, і захід нашої країни страждає, сьогодні — Київщина та інші регіони. Застосовують вони (росіяни, — ред.) велику кількість БПЛА. Близько 60% — це «Шахеди», ударні БПЛА типу «Шахед», і далі вже 40% — це, як ми казали раніше, дрони-імітатори.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ

Ігнат нагадав, що дрони-імітатори, зокрема «Гербера», також є небезпечними, адже теж можуть мати певне навантаження, зокрема й вибухівку. Він зауважив, що разом з атаками БПЛА росіяни запускають із різних напрямків велику кількість крилатих, аеробалістичних й авіаційних ракет.

Українська протиповітряна оборона збила або подавила 349 ракет та дронів із 433 запущених Росією з вечора 21 жовтня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України відбила нічну повітряну атаку РФ — знешкоджено 38 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 58 цілей під час комбінованого удару з боку РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 333 дронів та 16 ракет під час комбінованого удару РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?