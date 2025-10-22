У Повітряних силах розкрили особливості дронових атак РФ по Україні

Під час атак України росіяни застосовують близько 60% ударних БПЛА типу «Шахед», і 40% дронів-імітаторів.
Головні тези:
- Росія використовує близько 60% ударних БПЛА типу «Шахед» та 40% дронів-імітаторів під час дронових атак по Україні.
- Українська протиповітряна оборона збила або подавила 349 ракет та дронів із 433, що були запущені Росією.
- Дрони-імітатори, включаючи «Гербери», також є небезпечними через можливу наявність вибухівки.
Росія використовує 60% шахедів під час однієї дронової атаки по Україні
Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання, чи використовує ворог нові підходи під час атак.
Ігнат нагадав, що дрони-імітатори, зокрема «Гербера», також є небезпечними, адже теж можуть мати певне навантаження, зокрема й вибухівку. Він зауважив, що разом з атаками БПЛА росіяни запускають із різних напрямків велику кількість крилатих, аеробалістичних й авіаційних ракет.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-