У Повітряних силах розкрили особливості дронових атак РФ по Україні

Під час атак України росіяни застосовують близько 60% ударних БПЛА типу «Шахед», і 40% дронів-імітаторів.

Росія використовує 60% шахедів під час однієї дронової атаки по Україні

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання, чи використовує ворог нові підходи під час атак.

Нового нічого немає, бо противник атакує об'єкти критичної інфраструктури, енергетику, газовидобувну галузь. Ми бачимо регулярні удари, і захід нашої країни страждає, сьогодні — Київщина та інші регіони. Застосовують вони (росіяни, — ред.) велику кількість БПЛА. Близько 60% — це «Шахеди», ударні БПЛА типу «Шахед», і далі вже 40% — це, як ми казали раніше, дрони-імітатори. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ

Ігнат нагадав, що дрони-імітатори, зокрема «Гербера», також є небезпечними, адже теж можуть мати певне навантаження, зокрема й вибухівку. Він зауважив, що разом з атаками БПЛА росіяни запускають із різних напрямків велику кількість крилатих, аеробалістичних й авіаційних ракет.