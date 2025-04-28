В Воздушных силах ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 во время боя

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был утрачен истребитель Су-27 Воздушных Сил.

Украина потеряла истребитель Су-27

Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики.