В Воздушных силах ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 во время боя

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был утрачен истребитель Су-27 Воздушных Сил.
Главные тезисы
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время боя.
- Пилот успешно катапультировался.
Украина потеряла истребитель Су-27
Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики.
Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.
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