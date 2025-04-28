В Воздушных силах ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 во время боя
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Воздушных силах ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 во время боя

Воздушные Силы ВСУ
Су-27
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Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был утрачен истребитель Су-27 Воздушных Сил.

Главные тезисы

  • Украина потеряла истребитель Су-27 во время боя.
  • Пилот успешно катапультировался.

Украина потеряла истребитель Су-27

Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

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