У Повітряних силах ЗСУ заявили про втрату винищувача Су-27 під час бою
Категорія
Події
Дата публікації

У Повітряних силах ЗСУ заявили про втрату винищувача Су-27 під час бою

Повітряні Сили ЗСУ
Су-27

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил.

Головні тези:

  • Україна втратила винищувач Су-27 під час бою.
  • Пілот успішно катапультувався.

Україна втратила винищувач Су-27

Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики.

Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український льотчик Олексій Месь героїчно загинув у повітряному бою
Повітряні Сили ЗСУ
Месь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації загинув під час виконання бойового завдання
Повітряні Сили ЗСУ
Cу-25
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті
Болотов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?