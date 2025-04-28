У Повітряних силах ЗСУ заявили про втрату винищувача Су-27 під час бою

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил.

Україна втратила винищувач Су-27

Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики.