У Повітряних силах ЗСУ заявили про втрату винищувача Су-27 під час бою

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил.
Головні тези:
- Україна втратила винищувач Су-27 під час бою.
- Пілот успішно катапультувався.
Україна втратила винищувач Су-27
Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики.
Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.
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