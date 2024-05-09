В Харькове официально открывают новую подземную школу

В Харькове на днях откроется первая подземная школа, построенная с нуля. В заведении смогут учиться около 900 детей.
Что известно об открытии подземной школы в Харькове
Это первая школа, построенная под землей, а не открытая на площадках, уже существовавших в метрополитене. Строительство ее было довольно тяжелым, ведь требовало получение многих разрешительных документов.
Школа была построена в течение полугода. Стоимость объекта составляет 58,8 миллионов гривен.
В новом учебном заведении есть 20 современных кабинетов, где будут учиться дети. Комнаты настолько светлы и уютны, что не чувствуют, что они расположены под землей.
Новое учебное заведение посетил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметивший, что в нем сейчас уже нет ни одного свободного места. На следующий учебный год в подземной школе тоже все места заняты.
Как на подземную школу реагируют за границей
Также учебное заведение посетило Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер. Он подчеркнул, что Харьков находится под постоянными обстрелами российской армии, уничтожающей, разрушающей гражданскую инфраструктуру, частные дома.
Он добавил, что харьковчане имеют право жить в мире, дети Харькова беспрепятственно ходить в школу, а город Харьков имеет право на безопасность и нормальность.
Также Германия активно вовлекается в восстановление Харькова и области, помогает в восстановлении объектов инфраструктуры, предоставляет ресурсы для усиления противовоздушной обороны в целом по Украине.
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