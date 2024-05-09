В Харькове официально открывают новую подземную школу

В Харькове на днях откроется первая подземная школа, построенная с нуля. В заведении смогут учиться около 900 детей.

Что известно об открытии подземной школы в Харькове

Это первая школа, построенная под землей, а не открытая на площадках, уже существовавших в метрополитене. Строительство ее было довольно тяжелым, ведь требовало получение многих разрешительных документов.

Школа была построена в течение полугода. Стоимость объекта составляет 58,8 миллионов гривен.

В новом учебном заведении есть 20 современных кабинетов, где будут учиться дети. Комнаты настолько светлы и уютны, что не чувствуют, что они расположены под землей.

Новое учебное заведение посетил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметивший, что в нем сейчас уже нет ни одного свободного места. На следующий учебный год в подземной школе тоже все места заняты.

Потому нам нужно строить такие школы. Также нам нужна современная ПВО, чтобы не строить такие школы. Очень важно, чтобы наши дети могли учиться в нормальных, настоящих школах, и мы не были вынуждены строить подземные. Игорь Терехова мэр Харькова

Как на подземную школу реагируют за границей

Также учебное заведение посетило Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер. Он подчеркнул, что Харьков находится под постоянными обстрелами российской армии, уничтожающей, разрушающей гражданскую инфраструктуру, частные дома.

Россия терроризирует семьи и детей. Я думаю, ее намерение понятно: Россия хочет превратить Харьков в город-призрак. Она боится Харькова, потому что на самом деле город является для России символом украинской независимости и свободы. Именно поэтому Харьков имеет для Германии особое значение, и поэтому мы будем заботиться о нем. Храбрость этого города поражает нас всех, — подчеркнул посол. Поделиться

Он добавил, что харьковчане имеют право жить в мире, дети Харькова беспрепятственно ходить в школу, а город Харьков имеет право на безопасность и нормальность.