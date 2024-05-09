У Харкові офіційно відкривають нову підземну школу
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові офіційно відкривають нову підземну школу

школа
Джерело:  24 канал

В Харкові днями відкриється перша підземна школа, яка побудована з нуля. В закладі зможуть навчатися майже 900 дітей.

Що відомо про відкриття підземної школи у Харкові

Це перша школа, яка була побудована під землею, а не відкрита на майданчиках, що вже існували у метрополітені. Будівництво її було доволі важким, адже потребувало отримання багатьох дозвільних документів.

Школа була побудована впродовж пів року. Вартість об'єкта складає 58,8 мільйона гривень.

В новому навчальному закладі є 20 сучасних кабінетів, в яких навчатимуться діти. Кімнати настільки світлі та затишні, що не має відчуття, що вони розташовані під землею.

Новий навчальний заклад відвідав Харківський міський голова Ігор Терехов, який наголосив, що в ньому зараз вже немає жодного вільного місця. На наступний навчальний рік в підземній школі також всі місця зайняті.

Тому нам потрібно будувати такі школи. Також нам потрібна сучасна ППО, щоб не будувати такі школи. Дуже важливо, щоб наші діти мали можливість навчатися у нормальних, справжніх школах, і ми не були змушені будувати підземні.

Ігор Терехова

Ігор Терехова

мер Харкова

Як на підземну школу реагують за кордоном

Також навчальний заклад відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Він підкреслив, що Харків перебуває під постійними обстрілами російської армії, яка знищує, руйнує цивільну інфраструктуру, приватні будинки.

Росія тероризує сім'ї і дітей. Я думаю, її намір зрозумілий: Росія хоче перетворити Харків на місто-привид. Вона боїться Харкова, бо насправді місто є для Росії символом української незалежності і свободи. Саме тому Харків має для Німеччини особливе значення, і тому ми будемо дбати також нього. Хоробрість цього міста вражає нас усіх, — наголосив посол.

Він додав, що харків'яни мають право жити в мирі, діти Харкова — безперешкодно ходити до школи, а місто Харків має право на безпеку і нормальність.

Також Німеччина активно долучається до відбудови Харкова та області, допомагає у відновленні об'єктів інфраструктури, надає ресурси для підсилення протиповітряної оборони загалом України.

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