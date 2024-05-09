У Харкові офіційно відкривають нову підземну школу

В Харкові днями відкриється перша підземна школа, яка побудована з нуля. В закладі зможуть навчатися майже 900 дітей.
Що відомо про відкриття підземної школи у Харкові
Це перша школа, яка була побудована під землею, а не відкрита на майданчиках, що вже існували у метрополітені. Будівництво її було доволі важким, адже потребувало отримання багатьох дозвільних документів.
Школа була побудована впродовж пів року. Вартість об'єкта складає 58,8 мільйона гривень.
В новому навчальному закладі є 20 сучасних кабінетів, в яких навчатимуться діти. Кімнати настільки світлі та затишні, що не має відчуття, що вони розташовані під землею.
Новий навчальний заклад відвідав Харківський міський голова Ігор Терехов, який наголосив, що в ньому зараз вже немає жодного вільного місця. На наступний навчальний рік в підземній школі також всі місця зайняті.
Як на підземну школу реагують за кордоном
Також навчальний заклад відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Він підкреслив, що Харків перебуває під постійними обстрілами російської армії, яка знищує, руйнує цивільну інфраструктуру, приватні будинки.
Він додав, що харків'яни мають право жити в мирі, діти Харкова — безперешкодно ходити до школи, а місто Харків має право на безпеку і нормальність.
Також Німеччина активно долучається до відбудови Харкова та області, допомагає у відновленні об'єктів інфраструктури, надає ресурси для підсилення протиповітряної оборони загалом України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-