В Харькове погибли два человека в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове погибли два человека в результате атаки РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая атака России на Харьков – какие последствия
Читати українською

Утром 11 марта российские захватчики нанесли дроном удар по гражданскому предприятию в Харькове. Местные власти подтвердили гибель двух человек, еще семеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Число пострадавших продолжает постоянно расти.
  • Большинство граждансих госпитализированы в тяжелом состоянии.

Новая атака России на Харьков — какие последствия

Последние подробности рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, удар российского дрона зафиксирован в Шевченковском районе города.

На месте "прилета" работают все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Как подтвердил впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов, российские захватчики попали в гражданское предприятие.

В настоящее время известно о двух погибших и пятерых пострадавших, — заявил городской голова.

На этом фоне Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, все пострадавшие — в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за их жизнь.

В больницу доставили еще двух раненых — 33-летнего и 36-летнего мужчин. Медики оказывают всю необходимую помощь, — добавил глава Харьковской ОВА.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У Украины есть карты". Зеленский ответил на упреки Трампа
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 2 человека в Сумской области
Сумская ОВА
Сумщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разнесла 10 районов сосредоточения живой силы и техники армии РФ
Генштаб ВСУ
ЗСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?