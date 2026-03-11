В Харькове погибли два человека в результате атаки РФ

Утром 11 марта российские захватчики нанесли дроном удар по гражданскому предприятию в Харькове. Местные власти подтвердили гибель двух человек, еще семеро получили ранения.
Главные тезисы
- Число пострадавших продолжает постоянно расти.
- Большинство граждансих госпитализированы в тяжелом состоянии.
Новая атака России на Харьков — какие последствия
Последние подробности рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, удар российского дрона зафиксирован в Шевченковском районе города.
Как подтвердил впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов, российские захватчики попали в гражданское предприятие.
На этом фоне Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, все пострадавшие — в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за их жизнь.
