В Харькове погибли два человека в результате атаки РФ

Утром 11 марта российские захватчики нанесли дроном удар по гражданскому предприятию в Харькове. Местные власти подтвердили гибель двух человек, еще семеро получили ранения.

Новая атака России на Харьков — какие последствия

Последние подробности рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, удар российского дрона зафиксирован в Шевченковском районе города.

На месте "прилета" работают все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция. Пострадавшим оказывается медпомощь. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Как подтвердил впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов, российские захватчики попали в гражданское предприятие.

В настоящее время известно о двух погибших и пятерых пострадавших, — заявил городской голова.

На этом фоне Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, все пострадавшие — в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за их жизнь.