У Харкові загинули двоє людей внаслідок атаки РФ

Вранці 11 березня російські загарбники завдали дроном удар по цивільному підприємстві у Харкові. Місцева влада підтвердила загибель двох людей, ще семеро отримали поранення.

Нова атака Росії на Харків — які наслідки

Останні подробиці розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар російського дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста.

На місці "прильоту" працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція. Постраждалим надається меддопомога. Олег Синєгубов Глава Харківської ОВА

Як підтвердив згодом мер Харкова Ігор Терехов, російські загарбники влучили в цивільне підприємство.

На разі відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих, — заявив міський голова.

На цьому тлі Олег Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, всі постраждалі — у важкому стані, медики продовжують боротися за їхні життя.