У Харкові загинули двоє людей внаслідок атаки РФ

Вранці 11 березня російські загарбники завдали дроном удар по цивільному підприємстві у Харкові. Місцева влада підтвердила загибель двох людей, ще семеро отримали поранення.
Головні тези:
- Кількість потерпілих продовжує невпинно зростати.
- Більшість постраждалих шпиталізовані у важкому стані.
Нова атака Росії на Харків — які наслідки
Останні подробиці розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, удар російського дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста.
Як підтвердив згодом мер Харкова Ігор Терехов, російські загарбники влучили в цивільне підприємство.
На цьому тлі Олег Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, всі постраждалі — у важкому стані, медики продовжують боротися за їхні життя.
