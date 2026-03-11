У Харкові загинули двоє людей внаслідок атаки РФ
У Харкові загинули двоє людей внаслідок атаки РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Нова атака Росії на Харків - які наслідки
Read in English

Вранці 11 березня російські загарбники завдали дроном удар по цивільному підприємстві у Харкові. Місцева влада підтвердила загибель двох людей, ще семеро отримали поранення.

Головні тези:

  • Кількість потерпілих продовжує невпинно зростати.
  • Більшість постраждалих шпиталізовані у важкому стані.

Нова атака Росії на Харків — які наслідки

Останні подробиці розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар російського дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста.

На місці "прильоту" працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція. Постраждалим надається меддопомога.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Як підтвердив згодом мер Харкова Ігор Терехов, російські загарбники влучили в цивільне підприємство.

На разі відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих, — заявив міський голова.

На цьому тлі Олег Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, всі постраждалі — у важкому стані, медики продовжують боротися за їхні життя.

До 7 зросла кількість постраждалих через російський удар у Харкові.У лікарню доставили ще двох поранених — 33-річного і 36-річного чоловіків. Медики надають усю необхідну допомогу, — додав очільник Харківської ОВА.

