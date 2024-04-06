В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за атаки РФ

Российская армия днем 6 апреля сбросила на Харьков управляемую авиационную бомбу. Пока известно об одном погибшем и 4 пострадавших.

В Харькове из-за атаки РФ пострадало четыре человека

В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара по Шевченковскому району, который произошел днем 6 апреля. Пока известно уже о четырех пострадавших.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

В результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских: 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Также, по его словам, в городе было повреждено учебное заведение и жилищную инфраструктуру.

В 19.53 Синегубов уточнил количество пострадавших.

Последствия сегодняшнего удара модифицированной авиабомбой УМБП по гражданской городской застройке Харькова. По уточненным данным, пострадали четыре человека: 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 со взрывными травмами, а у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. Поделиться

Погиб 49-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты в 15:40 атаковали управляемыми авиабомбами три населенных пункта Харьковского района. В результате повреждены магазин и котельная магазина, частный дом и хозяйственное сооружение.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Россия ударила по Харькову КАБом

Глава облпрокуратуры Александр Фильчаков рассказывает, что россияне применили унифицированный планирующий боеприпас калибра 30 сантиметров для удара по Шевченковскому району Харькова днем 6 апреля.

Каждый день по несколько раз они обстреливают город Харьков. Это ведение агрессивной войны со стороны РФ, оно направлено на устрашение гражданского населения. Они бьют по гражданским объектам, вследствие чего страдают гражданские люди. Они хотят запугать население, чтобы люди выезжали из города — это их тактика. Поделиться

По его словам, РФ нанесла авиаудар с территории Белгородской области.

Удары российской армии по Харькову

6 апреля около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов.

После этого местные власти сообщили, что по Шевченковскому району города был нанесен удар, вероятно, КАБом.

В результате удара один человек погиб. Также сначала было известно об одном пострадавшем человеке.

Кроме того, российские войска били по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля. Тогда было попадание рядом с жилой застройкой. Уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову. Позже стало известно, что в результате ночной атаки шесть человек погибли, также ранены.