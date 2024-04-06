В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за атаки РФ

Российская армия днем 6 апреля сбросила на Харьков управляемую авиационную бомбу. Пока известно об одном погибшем и 4 пострадавших.
В Харькове из-за атаки РФ пострадало четыре человека
В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара по Шевченковскому району, который произошел днем 6 апреля. Пока известно уже о четырех пострадавших.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.
Также, по его словам, в городе было повреждено учебное заведение и жилищную инфраструктуру.
В 19.53 Синегубов уточнил количество пострадавших.
Погиб 49-летний мужчина.
Кроме того, оккупанты в 15:40 атаковали управляемыми авиабомбами три населенных пункта Харьковского района. В результате повреждены магазин и котельная магазина, частный дом и хозяйственное сооружение.
На эту минуту информация о пострадавших не поступала.
Россия ударила по Харькову КАБом
Глава облпрокуратуры Александр Фильчаков рассказывает, что россияне применили унифицированный планирующий боеприпас калибра 30 сантиметров для удара по Шевченковскому району Харькова днем 6 апреля.
По его словам, РФ нанесла авиаудар с территории Белгородской области.
Удары российской армии по Харькову
6 апреля около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов.
После этого местные власти сообщили, что по Шевченковскому району города был нанесен удар, вероятно, КАБом.
В результате удара один человек погиб. Также сначала было известно об одном пострадавшем человеке.
Кроме того, российские войска били по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля. Тогда было попадание рядом с жилой застройкой. Уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову. Позже стало известно, что в результате ночной атаки шесть человек погибли, также ранены.
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