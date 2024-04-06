У Харкові збільшилася кількість постраждалих від атаки РФ

Російська армія вдень 6 квітня скинула на Харків керовану авіаційну бомбу. Наразі відомо про одного загиблого та 4 постраждалих.

У Харкові через атаку РФ постраждало четверо людей

У Харкові зросла кількість постраждалих в результаті удару по Шевченківському району, який стався вдень 6 квітня. Наразі відомо вже про трьох постраждалих.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

Унаслідок удару окупантів по Харкову за медичною допомогою звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік з акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Також, за його словами, у місті було пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.

О 19.53 Синєгубов уточнив, що постраждало 4 людини.

Наслідки сьогоднішнього удару модифікованю авіабомбою УМБП по цивільній міській забудові Харкова. За уточненими даними, постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Поширити

Загинув 49-річний чоловік.

Крім того, окупанти о 15:40 атакували керованими авіабомбами три населені пункти Харківського району. В результаті було пошкоджено магазин та котельню магазину, приватний будинок та господарчу споруду.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Росія вдарила по Харкову КАБом

Очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков розповідає, що росіяни застосували уніфікований плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів для удару по Шевченківському району Харкова вдень 6 квітня.

Щодня по декілька разів вони обстрілюють місто Харків. Це ведення агресивної війни з боку РФ, воно спрямоване на залякування цивільного населення. Вони б'ють по цивільним об'єктам внаслідок чого страждають цивільні люди. Вони хочуть залякати населення, щоб люди виїздили з міста це їхня тактика. Поширити

За його словами, РФ завдала авіаудару з території Бєлгородської області.

Удари російської армії по Харкову

6 квітня близько 15 години в місті було чути звуки вибухів.

Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом.

В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.

Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.