У Харкові збільшилася кількість постраждалих від атаки РФ

Російська армія вдень 6 квітня скинула на Харків керовану авіаційну бомбу. Наразі відомо про одного загиблого та 4 постраждалих.
У Харкові через атаку РФ постраждало четверо людей
У Харкові зросла кількість постраждалих в результаті удару по Шевченківському району, який стався вдень 6 квітня. Наразі відомо вже про трьох постраждалих.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.
Також, за його словами, у місті було пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.
О 19.53 Синєгубов уточнив, що постраждало 4 людини.
Загинув 49-річний чоловік.
Крім того, окупанти о 15:40 атакували керованими авіабомбами три населені пункти Харківського району. В результаті було пошкоджено магазин та котельню магазину, приватний будинок та господарчу споруду.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
Росія вдарила по Харкову КАБом
Очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков розповідає, що росіяни застосували уніфікований плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів для удару по Шевченківському району Харкова вдень 6 квітня.
За його словами, РФ завдала авіаудару з території Бєлгородської області.
Удари російської армії по Харкову
6 квітня близько 15 години в місті було чути звуки вибухів.
Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом.
В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.
Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.
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